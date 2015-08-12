Sarıkamış'ta askeri araca saldırı; 3 asker yaralı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde zırhlı askeri araca PKK’lılarca düzenlenen bombalı saldırıda 3 asker yaralandı.
PKK mensubu teröristlerce Sarıkamış ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan 57’nci Piyade Komando Tabur Komutanlığı yolunun 2’nci kilometresinde, askeri personeli taşıyan zırhlı araçların geçtiği sırada uzaktan kumandalı olduğu tahmin edilen bomba patlatıldı.
İHA'da yer alan habere görer, patlamanın şiddetiyle askeri zırhlı araç yan yatarken, araçta bulunan 8 askerden 3’ü hafif yaralandı. Yaralı askerler Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan patlamanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.