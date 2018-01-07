Sarıkamış şehitleri Edirne'de anıldı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- KARS\'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 103 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Edirne\'de düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Sarıkamış şehitleri için Edirne’de anma programı düzenlendi. Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü önünde Edirne Valisi Günay Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran ve daire müdürleriyle öğrencilerden oluşan kalabalık, yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Atatürk Anıtı\'na geldi. Atatürk Bulvarı\'na ay- yıldızlı atkı ve berelerle çıkan grup, ellerinde \'Gençlik şühedanın izinde, Sarıkamış\' yazılı pankart taşıdı.

Atatürk Anıtı’nda Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından Edirne Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdür vekili Zekeriya Bayrak, Sarıkamış\'ın şanlı tarihin hüzünlü bir yaprağı olduğunu ifade ederek, \"Tarihimizde nice zaferlerle gururlandığımız gibi hüzünle yad ettiğimiz zamanlarda olmuştur. Sarıkamış hüzünlü bir yanımızdır. Yüreğimizin derinliklerinde hissettiğimiz acımızdır. bu hüzünlerin bir daha yaşanmaması için alınacak dersler, yapılacak işler vardır. Çanakkale\'de, Sarıkamış\'ta, Kurutuluş Savaşı\'nda, 15 Temmuz\'da olduğu gibi ülke dara düştüğünde \'Biz buradayız, bu ülkenin teminatıyız\' diyen gençlerimiz var\" diye konuştu.

Edirne Müftülüğü duahanı tarafından Sarıkamış şehitleri için dua okurken, kapanış programında Edirne Kızılay Şubesince katılanlara sıcak çorba dağıtıldı.



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