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Sarıkamış şehitleri, Bursa'da düzenlenen yürüyüşle anıldı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- KARS Sarıkamış'ta 103 yıl önce donarak şehit olan 60 bin asker, Bursa'da düzenlenen yürüyüşle anıldı

07 Ocak 2018 16:14

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- KARS Sarıkamış\'ta 103 yıl önce donarak şehit olan 60 bin asker, Bursa\'da düzenlenen yürüyüşle anıldı. Teferrüç Meydanı\'nda toplanan yüzlerce katılımcı, Zeyniler köyüne kadar yürüdü. 
Bursa\'nın merkez Yıldırım ilçesinde Teferrüç Meydanı\'nda teleferik istasyonu önünde toplanan yüzlerce katılımcı, 103 yıl önce Sarıkamış\'ta Allahuekber Dağları\'nda donarak şehit olan 60 bin askeri anmak için 3 kilometre yürüdü. Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Zeyniler Köyü\'nde sona eren yürüyüş öncesi donarak şehit olan askerler için dua edildi.
Yürüyüş öncesi konuşma yapan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, \"Bu vatanın bizlere armağan edilmesi, bu vatan üzerinde hür ve özgür bir şekilde yaşamamız için canını hiç düşünmeden feda edenleri anmak için buradayız. O günün şartlarında aç, üzerinde libas olmayan 60 bin askerimiz donarak şehit oldu. Onların bir tek gayeleri vardı, bu vatanın Türk toprağı olduğunu ve üzerinde dalgalanan al bayrağın Türk bayrağı olduğunu dünyaya göstermek\" dedi. Teferrüç Meydanı\'nda başlayan yürüyüş Zeyniler köyünde sona erdi.

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