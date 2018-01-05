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Sarıkamış Şehitleri anısına 2 bin rakımlı yaylada saygı nöbeti

Nedim KOVAN/KABADÜZ (Ordu), (DHA) - SARIKAMIŞ Harekatı'nın 103'üncü yıl dönümü kapsamında Sarıkamış Şehitleri anısına Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda saygı nöbeti düzenlendi

05 Ocak 2018 15:13

Nedim KOVAN/KABADÜZ (Ordu), (DHA) - SARIKAMIŞ Harekatı\'nın 103\'üncü yıl dönümü kapsamında Sarıkamış Şehitleri anısına Ordu\'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası\'nda saygı nöbeti düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ordu Valiliği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Sarıkamış Harekatı\'nın 103\'üncü yıl dönümü kapsamında Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası\'nda etkinlik gerçekleştirildi. Ordulu gençler, izciler ve komandolar tarafından gün gece sabaha kadar Sarıkamış Şehitleri anısına saygı nöbeti tutuldu.
Saygı nöbetine İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile bazı daire müdürleri de katıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, sabah ezanıyla sona eren anma nöbetine katılanlara teşekkür etti.

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