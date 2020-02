Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ta Sarıkamış Kayak Merkezi\'nde düzenlenen törenle kayak sezonu açıldı.

Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinin 2018-2019 sezonu açılışına Vali Türker Öksüz, 14’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Sarıkamış\'ın, gökyüzünün mavisi, sarıçam ormanlarının yeşili, kristal beyaz kar örtüsüyle bütünleşen, tarihi, kültürü ve eşsiz doğasıyla dünyanın ve Türkiye\'nin cennet köşelerinden biri olduğunu belirten Vali Öksüz, \"Sarıkamış, Kars il merkezine 54, Harakani Havalimanına 50 kilometre mesafededir. Sarıkamış Bayraktepe Kayak Merkezi’nde bulunan saatte 4 bin 600 kişi taşıma kapasiteli 4 adet otomatik geçiş sistem özellikli dijital turnikeli telesiyej sistemiyle, her türlü kış sporuna uygundur. Toplam uzunluğu 22 kilometreyi bulan 9 adet kayak pistiyle, misafirlerimizin hoşça vakit geçirebilecekleri modern konaklama tesisleriyle, kütük eviyle, kafeleriyle profesyonel kış turizminde Türkiye’nin ve dünyanın en önemli destinasyonlarından biridir. Sarıkamış kayak merkezine ulaşım sanılanın aksine kolaydır\" dedi.

İstanbul, İzmir ve Ankara’dan her gün yapılan uçak seferleriyle Sarıkamış’a gelmek isteyenlerin uçağın hareketinden yaklaşık 2 saat sonra Sarıkamış’ın büyülü atmosferinde kayabilmesinin mümkün olduğunu hatırlatan Vali Öksüz, şöyle devam etti:

\"İsterseniz uygun fiyatlarla Doğu Ekspresi ile masalsı bir yolculuk yaşayarak da Sarıkamış’a ulaşabilirsiniz. Tüm bunların yanında, bilindiği gibi Sarıkamış’ın tarihi özellikleri de vardır. 1. Dünya Savaşı\'nda 90 bin vatan evladı bu toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını hiçe sayarak şehadet şerbetini içmiştir. Burada tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Her geçen gün, her geçen yıl kendini yenileyen ve önemini artıran Sarıkamış Kayak Merkezi; bir yandan kayak severleri ağırlarken, bir yandan da yerel, ulusal ve uluslararası spor yarışmalarına da ev sahipliği yapmaya, kayaksever ve sporseverleri ağırlamaya devam etmektedir. 4-12 Şubat 2019 tarihleri arasında Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası Sarıkamış Kayak Merkezi\'mizde yapılacak. Bu şampiyonada, Avrupa’nın ve ülkemizin dört bir yanından gelecek olan sporcu ve misafirlerimizi ağırlayacağız.\"

Vali Öksüz’ün konuşmasının ardından yöresel aşıklar atışması ve Kafkas halk oyunları gösterisi yapıldı. Açılış programı protokol üyelerinin misafirlere çorba ikramı ile sona erdi.

