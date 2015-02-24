Sarıgül’ün 'Yumruk' davasında ilk duruşma

2014 yerel seçimleri öncesi Feshane’de, Mustafa Suver isimli kişiye yumruk salladığı iddiasıyla, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Sarıgül’ün de kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Mustafa Suver’dan şikayetçi olduğu davaya, Mustafa Sarıgül katılmazken, Mustafa Suver hazır bulundu. Mahkeme hakimi, olay yeri CD görüntülerinin bilirkişi tarafından incelendiğini ve düzenlenen raporun mahkemeye ulaştığını açıkladı. CD’deki görüntüleri mahkemede taraflara izleten Hakim, "tarafların ağzından çıktığı iddia edilen sözler, ortamdaki aşırı müzik ve gürültü nedeniyle duyulamadı. CD’deki görüntülerin bilirkişi raporuyla uyumlu olduğu anlaşıldı" ifadelerinde bulundu.

Hakim: Sen de onun elini sıksaydın

Hakim ayrıca, müşteki sanık Mustafa Suver’e, hazırlanan iddianameyi de okudu. İddianamede yeralan "Suver’in, elini sıktığı Sarıgül’e küfür ettiği" ifadesini kabul etmeyen Mustafa Suver, olay günüyle ilgili şunları anlattı. "Ben Mustafa Sarıgül’e hakaret etmedim. Hiçbir fiziki müdahalem de olmadı. Küfür asla ağzımdan çıkmadı. Küfür eden odur. Benim yaptığım tek şey Mustafa Sarıgül’e ’ne için başbakanıma hakaret ediyorsun’ diye protesto etmekti" dedi.

Bu protestosu üzerine Sarıgül’ün yanına geldiğini ve tokalaşmak için elini uzattığını anlatan Suver, "Dosthane birşekilde tokalaşmak istediğini düşünerek ben de kendisine elimi uzattım. Fakat haddinden fazla elimi sıkınca ve canımı yanınca ’ne yapıyorsun’ diye tepki gösterdim. Elimi çekmeye çalıştım önce bırakmadı. Elimi kurtarınca kafama yumrukla vurdu. Yanındaki adamları beni linç etmeye kalktılar" ifadelerinde bulundu. Bunun üzerine Mahkeme hakimi, Suver’e, ’sende onun elini sıksaydın’ dedi. Suver’de ’ben onun gibi sıkamıyorum ki" cevabı solanda gülüşmelere neden oldu.

Daha sonra söz alan Mustafa Sarıgül’ün avukatı Onur Cingil, Sarıgül’e hakaret ettiği iddiasıyla müşteki sanık Mustafa Suver’den şikayetçi olduklarını belirterek, bilirkişi raporu hakkında diyeceklerinin bulunduğunu, karşı tarafın müvekkiline hakaret ettiğini gören, duyan tanıkların dinlenmesi için süre talep ettiklerini bildirdi.

Talepleri değerlendiren hakim, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Mustafa Sarıgül’ün seçim çalışması kapsamında 1 Mart 2014 tarihinde Eyüp Feshane’de yapılan Trabzon Günleri etkinliğine katıldığı, buradaki katılan Sarıgül taraftarlarının Başbakan’a hakaret ettiği, buna tepki gösteren Mustafa Suver’in de Sarıgül’e hitaben "Burada senin ne işin var, burada olmaman lazım" dediği, bunun üzerine Sarıgül’ün Suvar’ın elini sıktığı belirtildi. İddianamede elini kurtarmaya çalışan Suver’in de Sarıgül’e küfür ettiği kaydedildi.

İddianamede Mustafa Suver’in kamu görevlisi olduğunu bildiği Sarıgül’e hakaret ettiği, Sarıgül’ün de Suver’in üzerine yürüyerek yumruk salladığı, olay yerinde bulunan resmi ve özel koruma görevlilerinin olaya müdahale ettiği bilgilerine yer verildi. Suver’in olay sırasında basit müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı da kaydedildi.

Mustafa Sarıgül hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianamede Mustafa Suver hakkında da "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.