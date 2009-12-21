Sarıgül'ün ekibi ölümden döndü!

T24 - Sarıgül'ün ekibini taşıyan uçak düşme tehlikesi atlattı



Türkiye Değişim Hareketi parti üyelerinin bulunduğu uçağın Niğde-İstanbul uçuşu sırasında düşme tehlikesi geçirdiği iddia edildi. Mustafa Sarıgül'ün uçakta olmadığı İstanbul'a özel bir jetle döndüğü belirtildi. İddialara göre Freebird şirketine ait özel bir uçakla sabah 09:00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül ve ekibi Nevşehir'e gitti. Buradan kara yolu ile Niğde'ye geçen partililer miting sonrası İstanbul'a gelmek üzere uçağa bindi. İstanbul dönüşü sırasında pilotun "Normal iniş zamanımızı geçirdik bir süre uçakta bekleyeceğiz" anonsundan sonra uçak Ankara üzerinde tur atmaya başladı. Kısa bir süre sonra yeniden İstanbul'a doğru hareket eden uçak, hava şartları nedeniyle Yalova üzerinde tekrar 20 dakika tur attı.



7 dakika içinde üç defa düşme tehlikesi atlattı



Affan Keçeci ve Yüksel Yalova gibi eski bürokratların ve 200 parti teşkilatı üyesinin bulunduğu özel uçağın İstanbul'a geldiğinde iki defa denize düşme tehlikesi atlattığı, olumsuz hava şartlarından dolayı son anda Atatürk Havalimanı'na inerken pisti pas geçerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmek zorunda kaldığı ileri sürüldü. 7 dakika içinde üç defa düşme tehlikesi atlatan yolculardan bazılarının baygınlık geçirdiği iddia edildi.

