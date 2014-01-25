Sarıgül'den Necmettin Erbakan alıntısı: Sizi gidiler siziii

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Başbakan'ın kendisi hakkındaki yolsuzluk iddialarına "Yarın ola hayır ola, yarın ola güzellikler ola. Maçın tarihi belli oldu hakemi etkilemeye çalışıyorlar. Sizi gidiler sizi" diye cevap verdi. Sarıgül'ün 'sizi gidi sizi' demesi Necmettin Erbakan'ın "''Sizi gidi faizciler siziii, sizi gidi rantiyeciler, sizi gidi alafrangacılar siziii, sizi gidi taklitçiler sizii...'' sözlerini hatırlattı.

30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Ümraniye Dudullu'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Sarıgül, ziyaretin sonunda Dudullu Meydanı'nda toplanan kalabalığa seçim otobüsünden konuşma yaptı. Yarın Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi ile Fatih Kocamustafapaşa'yı ziyaret edeceğini kaydeden Sarıgül, yarının Türkiye için çok önemli bir gün olacağını söyledi.

'Siyasi bir deprem olacak'

Konuşmasında "Yarın yaşanacak tarihi günü de bir gün tarih yazacaktır" diyen Mustafa Sarıgül, "Tarih şunun için yazacak; kahramanlar kolay işten çıkmaz, kolay işlerden çıkanları tarih yazmaz. Yarın zor işten çıkanları tarihin yazdığı gün olacak. Yıldırım Mahallesi'nde siyasi bir deprem olacak. İstanbul'da kin, nefret, sevgisizlik dönemini bitireceğiz, barışı özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını getireceğiz" diye konuştu.

'AKP'li vatandaşlarımızla konuşun, gerçeği anlatın'

Sarıgül, seçim kampanyası sırasında rakipleri hakkında karalama, kötüleme, sinkaflı konuşmalar yapmayacaklarını belirtti. Mustafa Sarıgül, "Yarın Fatih ilçemizde adeta birer metre arayla halka olacağız. Yarın başka dostlar da Sinan Erdem'de olacaklarmış. Biz oraya gittik ya, onlarda oraya gidiyorlarmış. Artık onlar bizi takip ediyor. Hayatta iki tane tercih vardır. Ya tozda dumanda kalırsınız ya da tozu dumana katarsınız. Şunu bilmenizi istiyorum ki şu kardeşinizde tozda dumanda kalacak göz yok, tozu dumana katacağız. Yarın ola hayır ola, yarın ola güzellikler ola. Yarın güneş yeniden doğacak. Maçın tarihi belli oldu, hakemi etkilemeye çalışıyorlar. Sizi gidiler sizi... Çok tahrik edecekler ancak sizlerden ricam şudur; AKPli vatandaşlarımızla konuşun onlara gerçeği anlatın. Onlara 'Sarıgül'ün ötekisi olmaz, parti ayrımı yapmaz' deyin" dedi.

'Tehlike üzerimize geliyor'

Sarıgül'ün konuşması meydanda toplanan kalabalık tarafından 'Çare Sarıgül', 'Çalışa çalışa kazanacağız' şeklinde atılan sloganlarla sık sık kesildi.

Konuşmasına "Ülkemizde senin savcın benim savcım olmaz, senin polisin benim polisim olmaz" diye devam eden Sarıgül, "Allah rahmet eylesin Erbakan Hoca'nın başbakanlığını yaşadık. Ecevit'in, Özal'ın Demirel'in başbakanlıklarını yaşadık. Hiçbir Başbakan'da böyle birşey olmadı. Soruşturma sırasında binlerce polisimiz, emniyet müdürümüz, yüzlerce savcımız görüşlerinden, düşüncelerinden dolayı bir gecede tayin edilmedi. Tehlike yanımızdan geçmiyor, üzerimize doğru geliyor. Ülkesini yönetenler yönettikleri toplumla dost olmazlarsa anlayın ki onların gitme zamanı gelmiştir. Bir iktidar 15 yıl olunca bunlar oluyor, bir belediye 20 yıl görevde kalınca bunlar oluyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül konuşmasının ardından seçim otobüsüyle Dudullu'dan ayrılırken kendisine uzun süre sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları selamladı.