Sarıgül'den Erdoğan'a: 2 gün daha bekleme, açıkla

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün dile getirdiği iddialara twitter üzerinden cevap verdi. Sarıgül, "11 yıl bekledin! 2 gün daha bekleme! Ne açıklayacaksan açıkla!" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin Ankara Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısında CHP'yi eleştirerek, "Yolsuzluk konusunda bu kadar hassasiyetiniz var madem İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı yapacak başka isim bulamadınız mı? Kurultay'da bu ismi yolsuzlukları nedeniyle ihraç ettiniz. Şu andaki Genel Müdür, İstanbul adayının yolsuzluk dosyaları önünde biliyorsunuz poz verdi. Pazar gününe kadar izin. Pazar gününe kadar açıkladın açıkladın o dosyayı. Açıklamadın...ben sizin kendi hazırladığınız CHP'nin özet dosyasını ben açıklayacağım" demişti.

Erdoğan'ın bu sözlerine Mustafa Sarıgül'den cevap geldi. Sarıgül twitter hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı mesajda, "Pazar günü Kocamustafapaşa'da yurttaşlarımla birlikte olacağım. 11 yıl bekledin! 2 gün daha bekleme! Ne açıklayacaksan açıkla!" ifadelerini kullandı.