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Sarıgül, Topbaş'ı böyle öptü

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Kadir Topbaş'ı öpmesi görenleri önce şaşırttı sonra güldürdü

14 Şubat 2013 18:24

Tiyatro sanatçısı Tekin Akmansoy'un cenazesine katılan Şişli  Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, burada karşılaştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı yanağından öptü.

Vefat eden tiyatro sanatçısı Tekin Akmansoy'un  cenazesine katılan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül bir süre sohbet etti.

Saf tutmak için sonradan gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a safta yer alan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül yer verdi. Topbaş bu sırada safta yer alan Rahmi Koç ile selamlaştı. Mustafa Sarıgül'e de selam veren Kadir Topbaş'ı Sarıgül, yanağından öptü. Topbaş, Koç ve Sarıgül bu durumdan ötürü bir süre gülüştü.

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