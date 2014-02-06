Sarıgül Taksim'de konuşturulmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'ün, Taksim Meydanı'na yapılması planlanan yeni projeyle ilgili yapacağı basın açıklamasına polis izin vermedi. Basın açıklamasını İstiklal Caddesi'ndeki CHP ilçe binası önünde yapan Sarıgül, açıklamayı Taksim Meydanı'nda yapmamasının nedeninin sorulması üzerine, "Konuyu bugünkü iktidarın demokrasi anlayışına veriyorum. Seçim süresi içerisinde kesinlikle kurumlarla, kuruluşlarla ihtilafa düşmek istemiyoruz. Seçim kampanyamızı elimizden geldiği kadar nezaketimizle, zarafetimizle yurttaşlarımızın ya da emniyet mensuplarıyla yurttaşlarımızın karşı karşıya gelmesini arzu etmiyoruz" diye konuştu.

Taksim Meydanı ile ilgili açıklanan projeyi eleştiren Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a seslenerek, "Elzem olmayan bütün ihaleleri seçime kadar durdur" dedi.

'Proje mimarca değil, çocukça'

Elinde Taksim Meydanı'nın şu anki fotoğrafıyla açıklama yapan Mustafa Sarıgül, şunları söyledi; "Gezi Parkı'nın kışla yapılmasına Türkiye'de demokrasiye inanan yurttaşlarımız karşı çıkmıştır. Gezi Parkı yurttaşlarımızındır, halkımızındır. Yurtaşlarımız bugünkü iktidara 'Gezi Parkı'nı elimizden alamazsın, Taksim için bize sormadan karar alamazsın' diye adeta haykırmıştır. Ancak görüyorum ki sayın Topbaş, toplumun bu tepkilerini hala anlayamamıştır. Topbaş bir meydan projesini açıklıyor. Yer yer çatlamış betonlar, sözüm ona ağaçlarla, yeşilliklerle bu betonların üzeri örtülmek isteniyor. Resimlerle gösterilen düzenleme önerileri ne yazık ki mimarca değil çocukçadır. Taksim Cumhuriyet Meydanı hiç kimsenin oyun alanı değildir. Zemenin durumunu görüyorsunuz. Taksim şu anda bir beton yığını haline geldi."

Proje yarışması önerisi

Taksim Meydanı için öncelikle hemen yapılması gerekenin düzgün hazırlanmış bir proje yarışması olduğunu dile getiren Sarıgül, "Taksim Cumhuriyet Anıtı'yla, Taksim Meydanı'yla, Gezi'yle hiç kimsenin daha fazla oynamasına izin vermeyeceğiz. 30 Mart seçimlerinden sonra proje yarışması düzenleyeceğiz. İlk üçe giren projeleri kurul en iyi şekilde değerlendirecek. Daha sonrada bütün İstanbullu yurttaşlarımıza soracağız. Onların onayladığı projeyi Taksim Gezi'de en güzel şekilde uygulayacağız" dedi.

'Elzem olmayan ihaleleri durdurun'

Taksim Gezi Parkı'na demokrasi anıtı yapacaklarını söyleyen Sarıgül, Kadir Topbaş'a seslenerek şunları söyledi; "Seçimlere 53 günlük süre kaldı. Demokrasiye, özgürlüklere inanıyorsanız lütfen bu projeleri rafa kaldırın. Ben sayın Topbaş'ın seçimin yaklaştığı bu noktada demokrasiyi ön plana çıkarmasını, kendi kişisel ihtiraslarını bir tarafa bırakmasını istiyorum. İstanbul Büyükşehir'deki elzem olmayan bütün ihaleleri durdurması ve 30 Mart akşamı sandığın sonucuna göre çalışmaların devam etmesi lazım. Acil olmayan, hayati önem taşımayan, şehir için ana konuların mutlaka 30 Mart'tan sonra planlanması demokrasi anlayışıdır. Benim projem, senin projen olmaz. Benim şehrim, senin şehrin olmaz. Şehir hepimizin şehri." diye konuştu.