Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ”Sokak hayvanlarına sahip çıkalım. Kısırlaştıralım yerinde yaşatalım” dedi.

Şişli Belediye Başkanlığı sırasında Kısırlaştırma Ve Rehabilitasyon Merkezi kurduklarını sokak hayvanları için "kısırlaştır-aşılat-yaşat" kampanyası düzenlediklerini söyledi. Bu proje ile sokak hayvanlarını kısırlaştırdıklarını, aşılarını yaptıklarını, kulaklarına küpe takarak yaşadıkları bölgelere bıraktıkları bilgisini verdi.

Mustafa Sarıgül, “Sokak hayvanlarına sahip çıkalım. Kısırlaştıralım yerinde yaşatalım. Bakın görüyorsunuz dağ başı kimse yok ve bu evlatlar burada aç ve susuz” dedi.