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Sarıgül: Şişli modeli Türkiye modeli olduğu zaman herkes mutlu olur

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup olmayacağına ilişkin bir açıklamada bulunmadı

25 Ağustos 2013 11:44

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup olmayacağına ilişkin net bir açıklamada bulunmazken, "Yerel yönetimlerde Şişli modelini inşallah İstanbul ve Türkiye modeli yapmamız lazım. Yerel yönetimlerde Şişli modeli Türkiye modeli olduğu zaman herkes mutlu olur" diye konuştu" dedi.

"Adaylık bana ait olan bir görüş değildir. Adaylık tamamen yurttaşlarımızın takdiridir" diyen Sarıgül, "Benim yıllardan beri çalmadığım kapı, sıkmadığım el kalmadı. Bu terler boşa akmıyor, bu terler hak için akıyor. Bu terler inşallah sandıkla buluşacak ve bir gün sandıkta mutlaka Sarıgüller açılacak" dedi.

Bir basın mensubunun, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığınızı açıklamanız bekleniyor. Her gittiğiniz yerde bu soru sizlere soruluyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Sarıgül, "Bizim yerel yönetimlerde Şişli modeli, önemli bir model. Yerel yönetimlerde Şişli modelini inşallah İstanbul ve Türkiye modeli yapmamız lazım. Yerel yönetimlerde Şişli modeli Türkiye modeli olduğu zaman herkes mutlu olur" diye konuştu.

Sarıgül, "Bu modele önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda ne kadar ihtiyaç duyulur, onu zaman içerisinde yurttaşlarımızın takdiri gösterecektir. Tokat'taki yurttaşlarımızın yüzde 75'i İstanbul'da oturuyor. Ben hiçbir siyasi farkı gözetmeden onları kucaklamaya geldim. Bundan sonra da nereye gideceğimize ben karar veremem, yurttaşlarımız karar verir" ifadesini kullandı.

 

'Sandıkta sarıgüller açacak'

 

Mustafa Sarıgül, bir gazetecinin "9 Eylül'de partiye geçeceğiniz, 29 Ekim'de adaylığınızı CHP'den açıklayacağınız söyleniyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Allah büyüktür. Adaylık bana ait olan bir görüş değildir. Adaylık tamamen yurttaşlarımızın takdiridir, siyasi bir değerlendirmedir ama benim yıllardan beri çalmadığım kapı, sıkmadığım el kalmadı. Bu terler boşa akmıyor, bu terler hak için akıyor. Bu terler inşallah sandıkla buluşacak ve bir gün sandıkta mutlaka Sarıgüller açılacak" şeklinde cevap verdi. Basın toplantısının ardından Pazar ilçe meydanında halka seslenen Sarıgül, daha sonra Tokat'ın Zile ve Turhal ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

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