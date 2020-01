Sarıgül, partilileri azarladı: Belediye meclisine gireceğim diye yağ yakma

Konuşma yaptığı sırada iki partililerin kendi aralarında konuşmasına tepki gösteren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, "Tayfun, ikiniz kendi aranızda konuşacaksanız gidin konuşun. Benim gözümden hiç bir şey kaçmaz. 'Buradan belediye meclisine gireceğim' diye yağ yakma. Hayatımda yandan çalışanlarla işim olmaz, candan çalışan herkesle yoluma devam ederim. Bireysel menfaatlerinin peşinde koşanlarla işim olmaz" diyerek tepki gösterdi.

TMSF tarafından mal varlığına el konulan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, vatandaşların "Az kaldı düşecekler, silkele başkan silkele" sloganlarına ilginç bir karşılık verdi. Sarıgül, "Benim silkelememe gerek yok. TMSF onları silkelemeye başladı" dedi. Gaziosmanpaşa ilçesi Karlıtepe Mahallesi’ndeki seçim irtibat bürosunun açılışını yapan Sarıgül burada toplanan kalabalığa seslendi.

Kentsel dönüşüm sözü

Hem Gaziosmanpaşa’da hem de İstanbul’da değişimin vaktinin geldiğini söyleyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, "Kentsel dönüşüm konusunda hiçbir yurttaşımın onayı olmadan bu binada 12 tane daire varsa, 12 daire sahibi bana gelipte ’12’miz anlaştık burayı yeni baştan geliştirmek istiyoruz’ derse, başımın üstünde, hemen yaparım.Bir tanesi derse ki ’bizim rızamız yok. Buraların yıkılmasını istemiyoruz, müteahhite verilmesini istemiyoruz derse’ o binayı Allah’ımdan başka kimse bana yıktıramaz" diye konuştu.

'Belediye Meclisi'ne gireceğim diye yağ yakma'

Konuşma yaptığı sırada iki partililerin kendi aralarında konuşmasına tepki gösteren Sarıgül, "Tayfun ikiniz kendi aranızda konuşacaksanız gidin konuşun. Benim gözümden hiç bir şey kaçmaz. ’Buradan belediye meclisine gireceğim’ diye yağ yakma. Hayatımda yandan çalışanlarla işim olmaz, candan çalışan herkesle yoluma devam ederim. Bireysel menfaatlerinin peşinde koşanlarla işim olmaz" diyerek tepki gösterdi.

Kadınlara özel spor merkezleri sözü verdi

"Allah’ım insanları denemek için ya para verir, ya makam verir. Paranız olabilir ama adam olmazsanız ne işe yarar" diyen Sarıgül sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Mustafa Sarıgül’de, değişimde bir enerji varsa o enerjimizi önce Allah’ımıza sonra da kadınlarımıza borçluyum. Her mahallemizde sadece kadınlarımızın yararlanacağı spor merkezlerini açacağız. Kadınlarımızla ilgili her mahallede sosyal tesislerimizi en güzel şekilde açacağız. Bir insanın vefalı olması lazım. Olmazsa taş olur. Vefasız olmayın. Ben bugün bu sokağa geldim. Not alacaksınız. 10 Nisan günü Büyükşehir Başkanı olarak da buraya gelmeyi Allah’ım bana kısmet etsin."

'AKP'ye oy verenlerin de haklarını koruyacağım'

Başbakan Erdoğan’ın konuşmalarını yayınlayan TV kanallarına tepki gösteren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, "Sayın Başbakan TV’ye çıkıyor. 18 tane kanal aynı anda yayınlıyor. Erbakan hocayı gördük, Ecevit’i gördük. 20 tane kanal. Böyle bir şey olur mu? Asla ve asla ayırım yapmayacağım. Bu meydanda bulunan bütün arkadaşlarımın haklarını hukuklarını koruyacağım. Ama söz veriyorum. Ak partiye oy verenlerin de haklarını, hukuklarını koruyacağım" diye konuştu.

'Palalılar kadınlarımıza saldırıyor'

AK parti iktidarının "Yüzde 50’si benim gerisi ne olursa olsun" dediğini öne süren Sarıgül, "O zaman palalı adamlar sokağa çıkıyor, Kadınlarımıza saldırıyor. Benim görevim yurttaşlarımızın yüzde yüzünü kucaklamaktır. Başı açık olan kardeşim de benim. Başı kapalı olan kardeşim de benim. Camilerimiz de benim, Cemevleremiz de benim. Sinegoglarımız da benim. 50 İslam ülkesi içerisinde barışla demokrasiyle yönetiliyorsak bunun bir tek sebebi var. Biz cumhuriyet demeseydik, Çanakkale olmasaydı, Sakarya olmasaydı, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Atatürk askerdi. İnançlara saygılı laiklik demeseydi, Afganistan’dan, Pakistan’dan, İran’dan farksız olurduk" diye konuştu.

'Bana oy veren pişman olmayacak'

Kendisine oy verenlerin bir tek gün pişman olmayacaklarını belirten CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül sözlerini, "Başka partiye oy verenler, o kadar çok çalışacağım ki, 6 ay sonra diyecekler ki, ’Sarıgül aslanmış, Sarıgül’e oy vermediğim için pişmanım’" diye sürdürdü.

'Korkutamazlar, durduramazlar'

Mustafa Sarıgül konuşmasını "Bazıları zannediyorlar ki, Sarıgül’ü durdururum, korkuturum. Sarıgül’ü yolundan döndüremezsin" diyerek tamamladı. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül binlerce vatandaşın destek gösterileri arasında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’ne geçti.