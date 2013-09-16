Sarıgül: Parti meclisi toplanıp partiden ihraç edilenlerin geri alınmasını oylamalı

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, CHP'ye geri dönmesi için ilk adımın partiden gelmesi gerektiğini belirterek, "Başvuruya gerek yok. CHP tüzüğünün 38/j maddesine göre parti meclisi toplanır ve partiden ihraç edilenlerin geri alınmasını oylar. Orada yasak kalkar ve isteyenler de gider. Bana göre olması gereken o" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Utku Çakırözer'in köşesinde yer alan Mustafa Sarıgül söyleşisi şöyle:

İnançlara saygılı laiklik

- ‘İstanbul’ seçimi için ‘maç’ benzetmesi yapıyorsunuz, ama hangi formayla çıkacaksınız?

Asında formamız belli, dikim aşamasında. Tabii ki takım, dikilince formasını giyecek. O forma da halktan yana, Cumhuriyet değerlerinden yana, inançlara saygılı laiklikten yana bir forma. Başı açık olanla kapalı olanı, camiyle cemevini ayırmayan, hiç kimseyi ötekileştirmeyenlerin forması.

‘Önce CHP yasağımı kaldırmalı’

- Kazanacağınıza inanıyor musuz?

İstanbul’da 1977 yılında, 1989 yılında maçlar alındı. Yine alınır.

- CHP’ye katılımınız için ilk adımı kim atacak? Başvuru yapmanız gerekiyor...

Başvuruya gerek yok. CHP tüzüğünün 38/j maddesine göre parti meclisi toplanır ve partiden ihraç edilenlerin geri alınmasını oylar. Orada yasak kalkar ve isteyenler de gider. Bana göre olması gereken o.

- Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) sizin başvurunuzu beklediklerini açıkladı...

Ben o maddeyi tercih ederim. Genel başkan ise tüzükten bir diğer maddeyi söylüyor. Olmazsa olmazım değildir. İkisi de olabilir. Önemli olan PM’de yapılacak oylamada kararın tam mutabakatla çıkmasıdır.

‘İdolüm Ecevit, yoldaşım Kılıçdaroğlu’

- Kılıçdaroğlu ile görüşüyor musunuz?

Gönülden gönüle yıllardır görüşüyoruz. Yoldaşız, mücadele arkadaşıyız. Çok iyi niyetli ve demkorat bir lider. Yüz yüze henüz görüşmedik.

- CHP aday göstermezse ne olacak?

Ben başka parti ya da yer aramıyorum. Reddederlerse muhatabı ben değil CHP olur. Ancak Sarıgül, gönüllerde bitmez.

- Kendinizi hangi lidere yakın hissediyorsunuz?

1973 Ecevit hareketine. Önce ortanın solu olarak çıkıp sonra demokratik sola evrildi. Son derece başarılı bir hareketti.

Tekin de lazım, Sarıgül de

- CHP’de size tereddütle bakanlar var...

CHP’nin Ercan Karakaş’a da, Gürsel Tekin’e de, Adnan Keskin’e de, Mustafa Sarıgül’e de ihtiyacı var. Halk sosyal demokratların kavgasından bıktı artık. Gün kavga değil, birlik olma, omuz omza yürüme günüdür.

Dosya varsa niye beklediler?

- Adaylığınızı açıkladığınız an hakkınızda yolsuzluk dosyaları çıkacağı söylentileri...

Siyaset adamının her şeyi şeffaf olmalı. 14 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, hakkımda tek bir soruşturma dosyası yok. Bunun 12 yılında AKP iktidarda. Tüm yetkiler ellerinde. Dosyam vardı, bugüne kadar beklediler de yarın mı çıkaracaklar.