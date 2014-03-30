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Sarıgül: Kimseyi incitmedim ama kendim çok incindim

Nişantaşı'nda oyunu kullanan CHP'nin İstanbul adayı Mustafa Sarıgül,

30 Mart 2014 17:52

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül oyunu kullandı. Sarıgül, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada pozitif bir kampanya yürüttüklerini, kimseyi incitmediğini ancak kendisinin çok incitildiğini söyledi. Sarıgül, sonuçlarla ilgili açıklamasını ise sandıklar açıldıktan sonra saat 18.30'da paylaşacağını söyledi.

Sarıgül, Nişantaşı'ndaki Sait Çifti İlkokulu'nda saat 12.15 sularında oyunu kullandı. Basının büyük ilgi gösterdiği oy kullanımı sırasında, "Bu kadar kamera varsa kazanacağız demektir" diyerek gazetecilere poz verdi. Oy kullanmaya çocukları, gelini ve torunuyla gelen Sarıgül, 1278 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra okulda oy kullanan diğer vatandaşlarla selamlaştı.

Sarıgül, okulu terk etmeden önce gazetecilere de bir açıklama yaptı. İstanbul'da sevginin kazanmasını arzu ettiğini belirten Sarıgül, şunları dedi:

"İstanbul'un barışa, sevgiye, hoşgörüye, kardeşliğe ihtiyacı var. Sadece bana oy verenlerin değil, oy vermeyenlerin de haklarını savunacağım. Pozitif bir kampanya yürüttük. Bana destek olan, -sabahtan akşama kadar çalışan binlere arkadaşıma çok teşekkür ediyorum."

 

'Artık söz yurttaşların'

 

Seçim kampanyası sürecinde sadece İstanbul halkına projelerini anlattığını belirten Sarıgül, şöyle devam etti: "Bundan sonra takdir vatandaşlarımız. İnanıyorum ki sandıktan özgürlük, demokrasi çıksın. Sandıktan bireyin özgürlüğü, ötekisi olmayan bir anlayış çıksın. İstanbul'un büyük bir kucaklaşmaya ihtiyacı var. Gençler özgürlük istiyor. Sosyal ortam istiyor. Bu özgürlükleri ve bu ortamı sağlıyacağımıza inanıyorum. İstanbul'da yüzlerce toplantı, yüzlerce ev ziyareti yaptım. Tüm yurttaşlarımızla buluştum. Hiç bir siyasi parti gözetmeden gezdim. Yurttaşlarımın sevgi dolu bakışlarıyla karşılaştım. Artık bu saatten sonra söz yurttaşların, söz demokrasinin..."


Hiç bir zaman benim ve ailemen mücadelesi, koltuk adamı mücadelesi olmadı. Ulusal mücadeleyi, hakları ve özgürlükleri koruma mücadelesi oldu. Hiç bir fark gözetmedik. Kürt, alevi, laz, sunni, boşnak, zazalarla herkesle el ele kol kola olduk. Artık söz yurttaşların..."

Saat 18.30'da sonuçlar konusundaki görüşylerimi paylaşacağım. Devleti kuran, Cumhuriyeti kuran bir partinin mensubuyum. Sorumluluklarımı çok iyi değerlendirmem gerekiyor. Hiç bir zaman kendime ağır gelen söz başkalarına söşlememeye çalıştık. Kampanya sırasında beni çok incilttiler. Ama ben her zaman inciltilsem bile inciltmedim."

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