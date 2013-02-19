Sarıgül, Kılıçdaroğlu'ndan özel davet bekliyor

CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün partiye geçip geçmeyeceği tartışılıyor.

Edinilen bilgiye göre Mustafa Sarıgül, CHP'ye dönmeyi düşünüyor, ancak özel davet bekliyor. Vatan gazetesinde Kıvanç El'in haberine göre, Sarıgül, CHP lideri ile direk olarak görüşmese de bazı isimler aracılığıyla Kılıçdaroğlu'na mesaj yolladı.

Sarıgül partiye açık davet beklerken, Kılıçdaroğlu ise "Herkesi CHP'ye bekliyoruz" diyerek "genel davet" yapıyor. Kulislerde asıl pazarlığın Sarıgül'ün Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasından sonraki süreç olduğu ifade ediliyor. Sarıgül'ün Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sürecinde tek karar verici olmayı istediği, süreci kendi kuracağı ekiple yönetmeyi istediği ve ilçe belediye başkan adaylarını belirlemede de etkili olmayı istediği kaydediliyor. CHP yönetimi ise yaptığı değerlendirmelerde "tam yetki" verilmesine sıcak bakmıyor. CHP'de "Sarıgül aday olursa dosyaları ortaya dökülür", "CHP'den daha çok AKP'ye yakın bir isim" iddiaları da dillendiriliyor.

CHP'ye ulaşan İstanbul'a ilişkin 4 farklı ankette de Sarıgül önde görünüyor. Ancak bazı anketlerde Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Sarıgül'e en yakın isim olarak görünüyor. Tekin, Sarıgül'ün aday olması halinde onu destekleyeceğini açıklamıştı. CHP'ye ulaşan anketlerde Sarıgül ön planda görünse de ileride "Belediye başkanlığından çok genel başkan adaylığına çalışacağı" yorumları da yapılıyor. CHP'de bir kanat, "Sarıgül CHP'ye dönmez, aday da olamaz" derken, diğer bir kanat ise "Sarıgül, 2 ay içinde CHP'ye katılacak. Görüşmeler yapıldı, yüzde 100 CHP'de" diyor. "Dönecek" diyenler, Genel Merkez ve Sarıgül'ün "karşılıklı uygun zamanı" beklediğine işaret ediyor.