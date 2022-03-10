Sarıgül, iktidarın Ukrayna politikasına destek verdi: Çavuşoğlu ve diplomatlarımızın bu krizde izledikleri politikayı makul ve doğru buluyoruz

Türkiye-Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanlarının bugün Antalya'da gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Dışişleri Bakanı sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve diplomatlarımızın bu krizde -şu ana kadar- izledikleri politikayı makul ve doğru buluyoruz. Türkiye ilke ve amaçlarını değiştirmeden, değişen şartlara uyum sağlamalıdır" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rusya-Ukrayna-Türkiye Dışişleri Bakanlarının bugün Antalya'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Antalya’da bir araya gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Sarıgül, “Barış için yapılan hiçbir görüşme ve diplomatik girişim boşa yapılmış değildir ve boşa yapılmış olmayacaktır. Bu görüşmenin Türkiye'nin teklifi ve arabuluculuğuyla gerçekleşmiş olması her iki ülkenin ülkemize güven duyduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

"Türkiye ilke ve amaçlarını değiştirmeden, değişen şartlara uyum sağlamalıdır"

“Dışişleri Bakanı sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve diplomatlarımızın bu krizde -şu ana kadar- izledikleri politikayı makul ve doğru buluyoruz” diyen Sarıgül, “Bu bir krizdir, saat başı değişen şartları vardır. Türkiye ilke ve amaçlarını değiştirmeden, değişen şartlara uyum sağlamalıdır” şeklinde konuştu.

"Vicdan zorbalığı yenecektir"

Barışın ve işgalin sona ermesinin önündeki “engelin” ABD olduğunu savunan Sarıgül, “Amerika Birleşik Devletleri, Putin'in genişlemeci emellerini kullanarak Rusya'ya zokayı yutturmak istemektedir. Zoka Ukrayna'dır. ABD Başkanı Biden, Ukrayna halkının acılarını ve Ukrayna'nın kayıplarını soğukkanlı bir vicdansızlık içinde izlemektedir. Rusya dahil olmak üzere dünyanın neresinde yaşıyorsak yaşayalım, Ukrayna halkının yanında olmalıyız. Bir kez daha vurgulamak isterim ki; vicdan zorbalığı yenecektir” dedi.