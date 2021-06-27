Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “İktidar ülkemizi ne yazık ki banka şubesi, devletin hazinesini de kendi kasası gibi görüyor. İsrafın iktidarlığını bitireceğiz” dedi.

TDP Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz ile birlikte Çankırı’ya gelen Sarıgül, ilk olarak Emir Karatekin Hz. türbesini ziyaret etti.

Gazetecilerle sohbet eden Sarıgül, “Çankırı’dan esnek çalışma ödeneğinin pandemi süresi içinde de devam etmesini önemle beklemekteyiz. Şu anda esnaflarımız büyük bir sıkıntı içinde. Dükkanlar açılsa bile, 1 yıldır kapalı olan yerlerimiz var. O nedenle kısa çalışma ödeneğinin bir müddet daha devam etmesi en önemli beklentimizdir” dedi."

"Zenginleri doyursak fakirleri doyurmak kolay"

Ekonominin de günden güne kötüye gittiğine dikkat çeken Sarıgül, daha sonra şöyle konuştu:

“Pusulamız insan, rotamız ise inşallah insanca yaşamdır. İktidarın eli fakirin cebinde. Ne yazık ki, bir kısım zenginlerinde eli, iktidarın cebinde. Bazı zenginleri doyurursak, fakirleri doydurmak son derece kolaydır. İktidar ülkemizi ne yazık ki banka şubesi devletin hazinesini de kendi kasası gibi görüyor. İstediğine para veriyor istediği firmalara kredi veriyor. Hükümetin dilinden para düşmüyor. Ancak milletimiz parayı bir türlü göremiyor. Ama vatandaş hesap sorunca da iktidar ser veriyor hiçbir zaman sır vermiyor. İktidar her şeyin üzerini çok iyi örtmeyi başardı. Ama bizim iktidarımızda örtülü hiçbir şey kalmayacak. Her şey açık net ve şeffaf olacak. İsrafın iktidarlığını, biz bitireceğiz.” (ANKA)