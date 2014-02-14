Mustafa Sarıgül: İktidar basına çıkmamı yasaklamış

Seçim çalışmalarını sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, iktidarın, kendisinin basında yer almaması için talimat verdiğini söyledi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, seçim çalışmalarına Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde devam etti.

Mahalle girişinde yoğun ilgiyle karşılanan Sarıgül, bazı vatandaşlarla halay çekerek, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Burada esnaf ziyaretin bulunan Sarıgül daha sonra seçim otobüsünden partililere ve vatandaşlara hitap etti.

Sarıgül şunları söyledi:

"Sağolsun iktidar Mustafa Sarıgül'ün basına çıkmasını yasaklamış. İktidar talimat vermiş. Sarıgül'ün bilboardlarda göstermeyin. Sarıgül'ü televizyonlarda, Sarıgül'ü gazetelerde göstermeyin. Ben de buradan şunu söylüyorum. Televizyonlar ve medyanız sizin olsun duvarlar ve meydanlar bizim olsun.

Bunu yayınlarlar mı, yayınlamazlar mı bilemiyorum? Ama benim sorduğum sorular çılgın sorular değil. Ayağı yere basan sorular. Basın mensupları arkadaşlarımla şu konuyu paylaşmak istiyorum. Almanya Başbakanı, Fransa Başbakanı, İsviçre Başbakanı, İngiltere Başbakanı haftada kaç dakika televizyonlarda kalıyor, Putin ne kadar televizyonlarda kalıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı kaç dakika televizyonlarda kalıyor?"

'Genel Başkanım bekliyor'

Sarıgül, "Sayın başbakanımız CHP adaylarıyla ilgili, projeleriyle ilgili hangi konuları öğrenmek istiyorsa, istediği kanalda, istediği gazetecilerle Genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu kendisini bekliyor. Benim almış olduğumu siyasi terbiye gereği, söylediği konulara cevap verme durumunda değilim. O cevapları veririm. Ama benim devlet anlayışım, aile terbiyem ona göre değil" dedi.

'MHP'li gençler bizi desteliyor'

Sarıgül ayrıca, "Dün gece Allah razı olsun Beykoz'da MHP gençler bir toplantı düzenlediler onların yanına gittim full time bizi destekliyorlar. Anavatan Partisine oy veren, Doğru Yol Partisine, Saadet Partisine, Demokratik Sol Partiye, Demokratik Partiye oy veren bütün kardeşlerimden ricam şu büyük bir demokratik buluşmayı yapalım." şeklinde konuştu.