Sarıgül: Hiç kimse oy için 'siyasi cinayetler' lafını kullanmamalı

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Siyasi cinayetler kaygılarım var" sözleriyle başlayan 'siyasi cinayetler' tartışmasıyla ilgili, "En kızdığımız rakiplerimiz bile olsa TDP olarak hiç kimseye düşüncelerinden dolayı kaba kuvvet uygulanmasını asla kabul etmeyiz. Hiç kimse oy almak için oy avcılığı için asla ve asla 'siyasi cinayetler' lafını kullanmamalıdır" dedi.

Sarıgül, Çankırı'da muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan Sarıgül, TDP'nin artık seçime girmeye hak kazandığını belirterek, "TDP, sağcı, solcu bir parti değildir; ekmek, iş ve aş partisidir. Bizim siyasi çizgimiz; vatan sevgisidir, millet çizgisidir, insan sevgisidir. Bizim çizgimiz; vicdan, merhamet ve bereket çizgisidir" diye konuştu.