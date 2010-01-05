Sarıgül, Dinç Bilgin için rüşvet önerdi mi?

Selin ONGUN songun@t24.com.tr



Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Etibank davasının görüldüğü sırada eski İstanbul 6. Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başkanı Metin Çetinbaş'a Dinç Bilgin'in tahliyesi için rüşvet teklif etti mi?



Yukarıdaki soru, T24'ün Ergenekon iddianemeleri üzerindeki çalışmaları esnasında tespit ettiği “detay” nedeniyle gündeme geldi. Bu detay, üçüncü Ergenekon iddianamesinde ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen ve tutuksuz yargılanan Engin Aydın'a atfedilen notlara dayanıyor. Üçüncü iddianamenin 48 numaralı ek delil klasöründe yer alan “Ek 11” nolu belgede, Engin Aydın'ın el yazısıyla yer bulan not şöyle:



“ist. 6 nolu DGM Başkanı Metin, Cahit Angın, Ahmet Akgül. Akşam Tirebolular derneğinde yemek. DGM Başkanı Dinç Bilgin'i tahliye etmesi için gördüğü baskıları (özellikle Şişli Belediye Başkanı Sarıgül Adalet Bakanlığı müsteşarlığını önermiş, ayrıca dolar karşılığı para da önerilmiş.)”





Metin Çetinbaş kim?





Yazım hatalarını düzeltmeden aynen aktardığımız bu not, Hikmet Sami Türk döneminde Adalet Bakanlığı'nda müşavirlik yapan Engin Aydın'ın ajandasının 24 Ocak 2002 tarihli sayfasında yer alıyor. Engin Aydın'ın “ist. 6 nolu DGM Başkanı Metin” şeklinde yazdığı kişi, halen, Ergenekon davasının tutuksuz sanıklarından eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun avukatı olan, eski İstanbul 6. Nolu DGM Başkanı Metin Çetinbaş.





Etibank davasına bakan İstanbul 6 No'lu DGM, 2845 sayılı DGM'lerin Kuruluş ve Yargılama Usülleri Hakkındaki Kanun'da yapılan değişiklik uyarınca, bankanın eski sahibi Dinç Bilgin ve Cavit Çağlar'ın da aralarında bulunduğu 21 sanıklı davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiği görüşüyle “görevsizlik” kararı vermişti.





'Ne Sarıgül, Ne Aydın'a böyle bir beyanım olmadı'





DGM'lerin kaldırılmasına ilişkin yasa değişikliğine dayanan bu kararda imzası bulunan Çetinbaş, T24'ün Engin Aydın'ın ajandasındaki nota ilişkin olarak yönelttiği “Dinç Bilgin'in tahliyesi için Mustafa Sarıgül size Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı vaadinin yanı sıra rüşvet teklif etti mi?” sorusunu şöyle cevapladı:





“Aslında bu konu hakkında açıklama yapmama bile gerek yok. Benim ne Sarıgül'e, ne de Engin Aydın'a böyle bir beyanım olmadı. Hatırlarsanız Etibank davasına DGM yapısındaki değişiklik nedeniyle görevsizlik kararı verilmişti. Sanıkların tutukluluk hallerinin devam ettiği bu kararda da benim imzam vardı.”





T24, Engin Aydın'ın ajandasındaki “(...) Şişli Belediye Başkanı Sarıgül Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı'nı önermiş, ayrıca dolar karşılığı para da önerilmiş” şeklindeki notu sormak üzere Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü belediyedeki makamından üç kez aradı. Ancak Sarıgül ve belediye yetkilileri, “Ergenekon iddianamesinde adı geçen bir bölüm var” notuyla iletilen soruya herhangi bir yanıt vermedi.





Engin Aydın: Anımsayamadım





Söz konusu notun yazılı olduğu ajandanın sahibi Engin Aydın ise, T24'ün sorusuna şu yanıtı verdi:





“Aradan neredeyse sekiz yıl geçmiş. 2002 yılında yapılan bir yemekten sonra alınan bu notu anımsayamadım...”





T24 sayfaları bütün yanıtlara açık





T24, halen Türkiye Değişim Hareketi'nin partileşmesi yönünde çalışmalar yapan Mustafa Sarıgül ile söz konusu notta adı geçen diğer isimlerin yapacakları bütün açıklamaları yayımlayacak.