Sarıgül’den zam açıklaması: Dalga dalga herkesi etkisi altına alacak ve iktidarı götürecek

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sanayide kullanılan doğal gaza yapılan yüzde 48'lik fiyat artışının akıl ve mantıkla izah edilemeyeceğini söyledi. "Tüm sanayiciler ayaktadır, isyan halindedir" diyen Sarıgül, "'Evdeki doğal gaza zam yapmadık' diyerek kimseyi kandıramazsınız. Bu zam dalga dalga herkesi etkisi altına alacak ve bu dalga iktidarı da götürecektir" şeklinde konuştu.

İktidara seslenen Sarıgül, "Sanayi öldü, tarım öldü. Vatandaş çöplükten ekmek arıyor. İktidarınızın 20. yılında, ülkeyi bu hale getirdiniz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ekonomiye dair değerlendirmelerini paylaşan ve doğal gaza yapılan zamlara tepki gösteren Sarıgül şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 48 zam, akıl ve mantıkla izah edilemez"

"İktidar son zamanlarda hem vatandaşı boğmuş, hem de tüm güvenilirliğini kaybetmiştir. Sanayide kullanılan doğalgaza yapılan yüzde 48 zam, akıl ve mantıkla izah edilemez. Tüm sanayiciler ayaktadır, isyan halindedir. Bu kuruluşlar, birer birer kapanacak ve binlerce işçi işsiz kalacaktır. İktidar oyun oynuyor. Evde kullanılan doğal gaza güya zam yapmıyor ama evde kullanılan binlerce sanayi ürününe yine vatandaş yüzde 48 fazla ödeme yapacak. “Evdeki doğalgaza zam yapmadık'' diyerek kimseyi kandıramazsınız. Bu zam dalga dalga herkesi etkisi altına alacak ve bu dalga iktidarı da götürecektir."

"Vatandaş çöplükten ekmek arıyor; iktidarınızın 20. yılında, ülkeyi bu hale getirdiniz"

"Öte yandan, çiftçimiz de ekonomik olarak yok olmuştur. Gübre mevsimi geldi. Çiftçi gübre alamıyor. Çünkü gübrenin torbası 100 TL den 400 TL'ye çıktı. Çiftçi tarlasını süremiyor. Çünkü traktörü hacizli. Şimdi iktidara sesleniyorum; Sanayi öldü, tarım öldü. Vatandaş çöplükten ekmek arıyor. İktidarınızın 20. yılında, ülkeyi bu hale getirdiniz.

İşte, bunun için ısrarla ‘'Değişim'' diyoruz. Böylesine ağır bir bunalımdan kurtulmak için ‘'Değişim yürek ister'' diyoruz. Ve tüm halkımızı değişime davet ediyoruz. Sanayide kullanılan doğalgaza yapılan yüzde 48 zam başta gıda maddeleri olmak üzere iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi demektir."

"Halkın dayanacak gücü kalmamıştır"

"İpin ucunu kaçırdılar demektir. Ülkeyi yönetenler şunu bilmelidir ki; halkın dayanacak gücü kalmamış, artık bunalmıştır. Sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 48 daha zam yapmak başta gıda maddeleri olmak üzere iğneden ipliğe her şeye zam yapmak demektir. Bu kış nasıl geçecek hiç düşündünüz mü? Hiç vicdanınız sızlamıyor mu?"