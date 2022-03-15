Sarıgül’den Seçim Kanunu teklifi eleştirisi: Bu teklif temsilde adaleti değil, Cumhur İttifakı’nın istikrarını sağlamaya yönelik bir teklif

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde, AKP ve MHP'nin seçim kanunu değişikliği teklifine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bu teklifin temsilde adaleti değil, Cumhur İttifakı’nın istikranı sağlamaya yönelik bir teklif olduğunu söyleyen Sarıgül, “Millet iradesinin meclise tam olarak yansıtılması gereği gözetilmemiştir. Şu hususları hatırlatmakta fayda görüyoruz: Seçmenin oyu çakılı çivi değildir, çantada keklik hiç değildir. Parti yönetimi nereye giderse gitsin, seçmeni de peşinden gitmeyebilir. Siyasette 2 artı 2 her zaman 4 etmez. İttifak kurmak şirket kurmaya benzemez. Evdeki hesap çarşıya uymaz” ifadelerini kullandı.

"Bütün demokratik ülkelerde seçim barajı 1 ile 3 arasındadır"

TDP olarak önerilerini sıralayan Sarıgül, “Bütün demokratik ülkelerde seçim barajı 1 ile 3 arasındadır. Biz de neden 7? Millet iradesinin meclise eksiksiz yansıması için seçim barajı, demokratik dünya ile aynı seviyeye çekelim. Milletvekili adaylarını partilere kayıtlı üyelere seçtirelim. İngiltere'deki gibi dar bölge çoğunluk sistemine geçelim. Milletvekili sayısını 500'e indirelim. 100 üyeden oluşan bir senato kuralım. Partiler aldıkları oy oranında senatoda temsil edilsin. Belediye başkanlığı seçimlerini iki turlu yapalım. Belediye seçimlerini partiler değil, sevilen adaylar kazansın” dedi.