Sarıgül’den Kılıçdaroğlu açıklaması: Evinin elektriğinin kesilmesini kınıyorum; sorumluları bu yanlıştan derhal dönmeye çağırıyorum

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesine tepki göstererek, "Bu ve benzeri tavırlar siyasetin içinde vardır. Bu nedenle evinin elektriğinin kesilmesini kınıyorum. Sorumluları bu yanlıştan derhal dönmeye çağırıyorum" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, elektrik faturalarına gelen zamlara dikkat çekmek amacıyla faturasını ödemeyen ve bugün itibariyle evinin elektrikleri kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi.

"Yakışıksız bir hareket"

Yazılı bir açıklama yapan Sarıgül, Kılıçdaroğlu’nun zamlara dikkat çekmek için böyle bir yol izlediğini vurgulayarak, “Bu ve benzeri tavırlar siyasetin içinde vardır. Bu nedenle evinin elektriğinin kesilmesini kınıyorum. Yakışıksız bir hareket olarak görüyorum. Siyaset husumet değildir, siyaset tahammül etmektir. Sorumluları bu yanlıştan derhal dönmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.