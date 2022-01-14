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Sarıgül: Biz sağ veya sol parti değiliz

"Atatürk milliyetçisi olan, bayrağına, toprağına, ulusal birliğine bağlı bütün yurttaşlarımızı saygıyla sevgiyle buluşturacak olan bir partiyiz"

14 Ocak 2022 17:04

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzurum'da parti il kongresinde konuştu. Sarıgül, "Biz sağ veya sol parti değiliz. Biz Atatürk milliyetçisi olan, bayrağına, toprağına, ulusal birliğine bağlı bütün yurttaşlarımızı saygıyla sevgiyle buluşturacak olan bir partiyiz" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Erzurum'un Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtindeki il binasının açılışını yaptı, il kongresinde konuştu.

"Erzurumlu doğalgaz fiyatları yüzünden kombisini yeteri kadar açamıyor, ısınamıyor"

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