Sarıgül: Binlerce Ayazağalı karara itiraz edecektir

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Maslak, Huzur ve Ayazağa mahallelerinin Şişli'den alınarak Sarıyer'e bağlanmasını öngören kanunun “hukuki değil, siyasi” olduğunu söyledi. Sarıgül, “Ayazağalı binlerce yurttaşımız Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak” dedi.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Maslak, Huzur ve Ayazağa mahallelerinin Şişli'den alınarak Sarıyer'e bağlanmasını da öngören Büyükşehir Belediye Kanunu'yla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yasanın ''demokrasi ayıbı'' olduğunu kaydetti.

Kararın, 5393 sayılı Belediyeler Yasası'na aykırı olduğunu savunan Sarıgül, şu görüşlerine yer verdi:

''Bu değişiklik yapılmadan önce, bölgede referandum yapılarak yurttaşların görüşü alınmalıydı. Diğer yandan, Türkiye'nin de imzaladığı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, bu tür değişikliklerde referandum koşulunu getiriyor ve 'yerel topluluklara danışmadan değişiklik yapılamaz' diyor.

TBMM'nin aldığı bu karar, Anayasa'ya da aykırıdır. Anayasa'nın 90. maddesi, 'Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir' diyor. Dolayısıyla, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na aykırı bir karar alınamaz. Alınan bu karar, birçok açıdan hukuka uygun değildir. Karar hukuki değil, siyasal alınmış bir karardır ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı hukuk açısından değerlendirip en doğru kararı vereceğine inanıyorum.

Kararın onaylanıp yürürlüğe girmesi halinde, Ayazağalı binlerce yurttaşımız bireysel olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklardır. Yurttaşlarımızın hak ve hukukunu korumak için biz de hukuk mücadelesini sürdüreceğiz.''