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Sarıgöl'de çiftçiler yağmur için dua etti

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçiler, yağmur duası yaptı

07 Şubat 2018 19:55

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçiler, yağmur duası yaptı.
Sarıgöl\'e 3 kilometre mesafedeki 459 nüfuslu kırsal Bereketli Mahallesi\'nde öğle namazının ardından Bereketli Camisi İmamı Ali Aslan önderliğinde cami bahçesinde el açan çiftçiler, topraklarının yağmura kavuşması için dua etti. Yağmur duasına, MHP\'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, İzmir TARİŞ Yönetim Kurulu Üyesi Davut Urgancı da katıldı. Bol ve bereketli yağmurların yağması için dua ettiklerini belirten Bereketli Camisi İmamı Ali Aslan, \"Çiftçilerimizden gelen talep üzerine topluca yağmur duası yaptık. Mevlam yapmış olduğumuz dualarımıza inşallah boş çevirmez. Topraklarımız ve barajlarımız bol suya kavuşur\" dedi. Yağmur duasının ardından, katılımcılara yemek hayrı yapıldı.

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