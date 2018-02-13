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Sarıgöl'de 64 yıllık ev yandı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 64 yıllık iki katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

13 Şubat 2018 15:19

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde, 64 yıllık iki katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken, büyük çaplı hasar oluşan evin yıkılma tehlikesine karşı çevresinde önlem alındı.
Sarıgöl\'ün Konak Mahallesi Halit Çavuş Sokak\'ta bulunan 64 yıllık kullanılmayan iki katlı evde, bugün saat 04.30\'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler içinde kalan evi gören vatandaşlar yangını itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Büyük çaplı hasar oluşan ve yıkılma tehlikesi bulunan evin çevresinde polis tarafından önlem alındı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Evin sahiplerinden İsmail Kara, \"Evin hissesi benim, ablamın ve halamın üzerine. İnşaat yasağı var. Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nden izin alacaktım. Bu yapının özüne dokunmadan, dükkan yapacaktım. Hayalim suya düştü\" dedi.

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