Sarıdeniz'de yük gemisi tankere çarptı; petrol sızıntısı başladı

T24 Dış Haberler

Liberyalı bayraklı bir tankerin geçirdiği kazadan sonra sonra Sarıdeniz'e petrol sızdırmaya başladığı belirtildi.

Çin'in Deniz Güvenlik Yünetimi'nden yapılan açıklamada 1 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesi olan 'A Symphony' isimli tankere bir yük gemisi çarptıktan sonra sızıntı başladı.

Bloomberg'ün aktardığına göre gemi sorumlusu yaptığı açıklamada müterrebatta yaralanan olmadığını açıkladı.

Kaza yerine sızıntıyı kontrol altına almaları ve temizlemeleri için uzmanlar gönderildiği ve diğer gemilere sızıntının yaşandığı bölgeden 10 deniz mili uzak durmalarının söylendiği açıklandı.

Kazanın dünyanın en işlek limanlarından Çin'in Qingdao Limanı'nın açıklarında meydana geldiği bildirildi.