Sarı Yelekler'e şiddet uygulayan polislere soruşturma

Fransa'da, "Sarı Yelekler"in 17 Kasım'dan bu yana düzenlediği gösterilerde şiddet uyguladığı iddia edilen güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından, "Sarı Yelek"lerin bir aydan fazla süredir yaptığı protesto eylemlerinde polisin göstericilere yönelik şiddet uyguladığı iddiasıyla 48 soruşturma açıldı.

Polisin olaylar sırasında kullandığı biber gazı, birçok göstericinin yaralanmasına neden olmuştu.

"Sarı Yelekler"in 1 Aralık'taki eyleminde polisin bir göstericiyi yere yatırarak şiddetli bir şekilde dövmesi basında ve sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın, polis ve jandarmanın göstericilere karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde bin 730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.

Ne olmuştu?

Fransa’da katılımcılarının otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle "sarı yelek" (gilet jaunes) olarak adlandırılan eylemler 5 haftadır devam ediyor. Hükümet, eylemlerin ardından ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazottan alınan vergilerdeki artışla ilgili geri adım atmıştı.

Ancak eylemlerin odağı akaryakıt zamlarından yaşam standartlarındaki genel düşüşe odaklanmış ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetinin istifasına yönelik talepler dile getirilmeye başlanmıştı.

Eylemlerde, ülke genelinde 4 bine yakın kişi gözaltına alınmış, binden fazla kişi de yaralanmıştı.