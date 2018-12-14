'Sarı Yelekler', Fransa, Belçika ve Hollanda'da yeniden sokağa çıkıyor

Fransa'da ‘sarı yeleklilerin’ önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Maxime Nicolle, hükümetin iptal çağrılarına rağmen cumartesi günü ülke genelinde gösteri düzenleyeceklerini açıkladı.

Nicolle ve “sarı yeleklilerin” sözcülerinden Priscillia Ludosky, Versay Sarayı'nın yakınında bulunan ve 1789 Fransız ihtilalinin sembollerinden Jeu de Paume Caddesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Hükümetin iptal çağrılarına rağmen cumartesi günü ülke genelinde gösteri yapacaklarını belirten Nicolle, insanların gösteriler için daha fazla kenetlendiğini ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un pazartesi akşamı yaptığı konuşmadan sonra gösterilere katılmayanların da cumartesi günkü eylem için sokaklara çıkacağını söyledi.

Sarı yelek hareketinin tüm Fransızlara hitap ettiğini belirten Ludosky, Macron'a hitaben öfkeli olduklarını ve öfkelerini ancak bu şekilde dile getirebildiklerini kaydetti.

Ludosky, vatandaşların üzerlerine yüklenen vergileri artık kaldıramadığını ve adaletsizliğin had safhada olduğunu ifade etti.

Fransızların artık bu durumu kabul etmediğini vurgulayan Ludosky, halkın daha insani koşullarda yaşayabilmesi için vergilerin ciddi manada düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Ludosky, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransızların yaşadıkları zorlukları anladığını söylemesine rağmen ekonomik şartlarını iyileştirecek somut ve kalıcı adımlar atmadığını kaydetti.

Halka, anayasada bazı maddelerin değiştirilmesi ve parlamentonun çıkaracağı yasalar için referandum hakkı verilmesini, ayrıca Macron'un imzalamak istediği uluslararası anlaşmaların da halk oylamasına götürülmesini talep ettiklerini aktaran Ludosky, hükümetten bu konuda cevap beklediklerini ifade etti.

Ludosky, Macron'un açıklamalarından tatmin olmadıklarını, bu nedenle gösterilere devam edeceklerini kaydetti.

Fransız hükümeti: Eylemleri iptal edin

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Strazburg’daki silahlı saldırıyı gerekçe göstererek Sarı Yelekliler’den cumartesi günü yeni bir eylem düzenlememelerini istemişti.

Fransa Hükümet Sözcüsü Griveaux, CNEWS televizyonuna yaptığı açıklamada, hükümetin, sarı yeleklilerin gösterilerini yasaklamadığını ancak gösteriyi iptal etmenin ‘mantıklı’ olacağını çünkü polisin son haftalarda ‘çok fazla görev yaptığını’ söylemişti.

Çevre Bakanı François de Rugy de Public Senat televizyonuna yaptığı açıklamada, Sarı Yeleklilerin düzenlediği gösterilerin artık ‘tamamen bitmesi gerektiği’ni savundu.

Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand da France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, Macron’un, sarı yeleklilerin taleplerine cevap verdiğini ileri sürerek, ‘eylemlerin sonlandırılması gerektiği’ni savundu.

Fransa, Belçika ve Hollanda’da cumartesi eylemler sürecek

Öte yandan Fransa'da ‘sarı yelekliler’ sosyal medya üzerinden başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde cumartesi günü yeniden sokakta olacaklarını duyururken, Belçika ve Hollanda'da da eylemler için çağrı yapıldı.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam ve 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından vergi kesintisi yapılmayacağı açıklamalarını yetersiz bulan eylemciler, başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde cumartesi günü yeniden eylem düzenleyeceklerini açıkladı.

Hollanda’da iki haftadır, genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan sarı yelekliler, Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarını protesto ediyor. 'Sarı Yelekliler'in ardından 'Kırmızı Yelekliler' de sokağa çıkmaya hazırlanıyor. "Kırmızı yelekliler" 13 Ocak'ta eylem düzenleme kararı aldı.

Belçika’da da "sarı yelekliler" başkent Brüksel’de cumartesi günü Avrupa Parlamentosunun bulunduğu Lüksemburg Meydanı'nda eylem yapmak için polise başvuruda bulundu. İki haftadır polis tarafından eylemlere izin verilmezken, eylemciler kent merkezinde ve Avrupa Birliği kurumlarının yakınlarında eylemler düzenlenmeye devam etti.

Başta Paris ve Brüksel olmak üzere akaryakıt zamları ve ülkedeki genel ekonomik koşulları protesto eden eylemcilere polis geçen haftalarda tazyikli su ve biber gazıyla saldırmış, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.