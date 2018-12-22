'Sarı Yelekler' eylemlerinde 6. hafta: Ölü sayısı 10'a yükseldi

T24

Fransa'da 'Sarı Yelek' eylemleri sırasında yaşanan ölümlerin sayısı 10'a yükseldi. Perpignan şehrinde eylemcilerin toplandığı bölgeye yakın bir noktada bir araç ve kamyon çarpıştı. Ağır yaralı sürücü ambulansın olay yerine ulaşamamasının ardından hayatını kaybetti.

Bölge savcısı, ağır yaralı sürücünün polis ve ambulans beklerken hayatını kaybettiğini kaydetti. 'Sarı Yelekler' eylemcilerinin yol kapatma eylemlerinin ambulansların bölgeye gelmesini engellediğini belirtti.

Le Monde'un haberine göre geçen 6 haftada eylemlerle bağlantılı yaşanan 10 ölüm vakasından hiçbiri doğrudan eylemciler ve polis arasındaki çatışma sırasında yaşanmadı. Ölen vatandaşlardan 3'ünün 'Sarı Yelekli' olduğu belirtilirken, kalanlarının trafik kazalarında hayatını kaybeden kişiler olduğu söylendi.

Ne olmuştu?

Fransa’da katılımcılarının otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle "sarı yelek" (gilet jaunes) olarak adlandırılan eylemler 5 haftadır devam ediyor. Hükümet, eylemlerin ardından ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazottan alınan vergilerdeki artışla ilgili geri adım atmıştı.

Ancak eylemlerin odağı akaryakıt zamlarından yaşam standartlarındaki genel düşüşe odaklanmış ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetinin istifasına yönelik talepler dile getirilmeye başlanmıştı.

Eylemlerde, ülke genelinde 4 bine yakın kişi gözaltına alınmış, binden fazla kişi de yaralanmıştı.