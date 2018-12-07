'Sarı Yelekler' eyleminde 89 bin polis görev alacak, Paris'in sembol mekanları ve müzeler kapatılacak

Fransa’da 17 Kasım’da başlayan ‘Sarı Yelekler’ protestoları hükümetin akaryakıt zamlarının iptal edildiğini duyurmasına rağmen sürüyor. Fransa Başbakanı Philippe 'sarı yelekliler'in cumartesi günü düzenleyeceği eylemlerde görev alacak polis sayısını 89 bine çıkardıklarını açıkladı. Başkentte kepenkler açılmayacak, Eyfel ve Zafer Takı kapalı tutulacak. Öte yandan Fransa'da polis sendikası Vigi, "Sarı Yelekliler" eylemlerine destek için cumartesiden itibaren süresiz greve gidileceğini duyurdu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, ülkenin en köklü polis sendikalarından Vigi, akaryakıt zamları ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için sokağa çıkan "Sarı Yelekler"in eylemlerini desteklemek amacıyla cumartesi gününden itibaren grev yapacak. Sendika açıklamasında, "'Sarı Yelekler'in istekleri hepimizi ilgilendiriyor. Yasal olarak onlarla dayanışma içinde olmanın zamanıdır" ifadelerine yer verildi.

Greve, İçişleri Bakanlığında çalışan idari, teknik ve adli tıp memurları ve işçilerin de katılacağı belirtildi.

"Sarı Yelekler", cumartesi Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde eylemler düzenleyecek.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve çalışma ve yaşam koşullarının kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yelekliler eylemi ülkede uzun süredir devam eden ve güvencesizleştirmeye, işsizliğe karşı gerçekleştirilen irili ufaklı eylemlerin yeni bir boyutunu oluşturuyor.

Akaryakıta konulan ek vergiyle başlayan eylemler, uzun süredir kemer sıkmaya, bedel ödemeye zorlanan ve talepleri duyulmayan emekçilerin kendiliğinden bir isyanı olarak devam ediyor.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert mğdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması sonrası Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk kapatmıştı. Ülkenin birçok kentindeki eylem nedeniyle caddeler ve yollar kapatılmıştı. Eylemlerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı. 'Sarı yeleklilerin' protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmıştı.

Eylemde 89 bin polis görev yapacak

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "Sarı Yelekler"in akaryakıt zamlarının düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için ülke genelinde cumartesi düzenleyecekleri eylemde 89 bin polisin görev yapacağını açıkladı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yeleklerin" ülke genelinde cumartesi düzenleyecekleri gösterilerde 89 bin polisin görev yapacağını ve sadece Paris'i 8 bin polisin yanı sıra bir düzine zırhlı aracın koruyacağını açıklarken, başkentte kepenklerin açılmayacağını belirtti.

Gün içinde Senato'da yaptığı konuşmada ülke genelinde 65 bin polisin görev alacağını söyleyen Philippe, televizyon kanalındaki açıklamasında ise bu sayıyı 89 bine çıkardı. Sadece Paris'te 8 bin polisin görevlendirileceğini duyuran Philippe, ayrıca başkente bir düzine zırhlı aracın da konuşlandırılacağını söyledi. İstifa çağrılarını reddeden Philippe, "Protesto için değil yok etmek için gelen insanlarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Paris'e zırhlı araçların konuşlandırılması, 2005 olayları sonrası bir ilk olacak.

Müzeler kapalı, opera programları iptal

Champs-Elysees yakınlarındaki müzelerden yapılan açıklamalarda, cumartesi kapıların kapalı tutulacağı belirtildi. Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programların da iptal edildiği duyuruldu.

Paris'in sembolleri kapatılacak

Paris'in sembollerinde Eyfel Kulesi yönetiminden yapılan açıklamada da eylemler nedeniyle kulenin ziyarete kapalı olacağı duyuruldu. Zafer Takı'nın da kapalı kalmaya devam edeceği duyuruldu