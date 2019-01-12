Sarı Yelekler bir kez daha Paris sokaklarında

Sarı Yelekler Fransa’nın başkenti Paris’te bir kez daha eylemler düzenliyor.

Fransa’da, protestoların 9. haftasında, durgunluğa girmiş olan ‘sarı yelekli’ protestolarının hareketlilik kazanmasıyla beraber ülke çapında 80 bin polis görevlendirildi. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un tepkileri azaltmak için planladığı üç aylık bir kamusal müzakere, hükümetin vergi konusunu tartışmak istememesi üzerine sonuçsuz kaldı.

Başkent Paris’te 5 bin polisin görevlendirildiği protestoların 9. haftasında, yetkililer şiddeti tolare etmeyeceklerini açıkladılar. Eylemler ise devam ediyor.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen 'Sarı yelekler' eylemi, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüşmüştü.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.

Sarı yeleklilerin eylemlerinde çıkan olaylarda şu ana kadar 5 bin 600 kişi gözaltına alınırken, binden fazla kişiye ise hapis cezası verildi.