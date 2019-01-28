'Sarı Yelek' eylemlerinin 11. haftasında 'Kırmızı Fularlılar' sokakta: Cumhuriyetimi seviyorum

Sarı Yelek eylemlerinin 11. Haftasında ‘Kırmızı Fularlılar’ eylem yaptı. Kasımdan beri devam eden eylemlerde yaşanan şiddet olaylarına tepki gösteren bir grup, kırmızı fular takarak sokağa çıktı. Kırmızı fularlı grup, “Şiddete son”, “Demokrasiye evet, devrime hayır” ve "Cumhuriyetimi seviyorum" sloganlarıyla dikkat çekti.

Le Monde’da yer alan habere göre, ‘Kırmızı Fularlı’ grup 11 haftadır sessizliğini koruyan çoğunluğun çağrısı olarak sokağa çıktı. Sarı Yeleklerin protesto ettiği bazı şeylere katıldıklarını belirten grup, ne olursa olsun devlet kurumlarına saldırmaya karşı olduklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi(LREM) milletvekillerinden de harekete destek verenler çıktı. Bu eyleme öncülük ettiği belirtilen Laurent Soulie, basına yaptığı açıklamada, Sarı Yeleklerin öfkesinin anlaşıldığını ve taleplerinin meşru olduğunu ancak gösterilerdeki şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi. Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, 'Kırmızı Fularlılar'ın düzenlediği gösteriye katılmadığını ancak bu gruba sempati duyduğunu belirtti.