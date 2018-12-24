"Sarı Yelek" eylemlerinde polis ve eylemciler arasında çatışma; eylemcilere dava açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te cumartesi günü düzenenlenen "Sarı Yelekler" eyleminde 220 kişi gözaltına alındı. Polise saldıran göstericilere dava açıldığı belirtildi.

Polis, güvenlik noktalarını aşmaya çalışan göstericileri uzaklaştırmak için biber gazı ve cop kullandı.

Yürüyüşe devam eden göstericilerle polis arasında Paris Belediyesi'nin önünde gerginlik yaşandı.

Eylemler sırasında motosikletli polislerin göstericilere silahını doğrultması ve ardından saldırıya uğrayıp olay yerinden uzaklaşmaları tartışmalara sebep oldu.

​Görüntülerin internette yayılmasının ardından Paris Savcılığı'nın polise taş ve şişe fırlatan göstericilere dava açtığı açıklandı.

Eylemciler polisin kendilerini silah doğrultmasını eleştirirken, Ulusal Polis İttifakı Sendikası, olayla ilgili yaptığı açıklamada polis memurunu savunarak kendini korumak için bu hareketi yaptığını söyledi.

Ne olmuştu?

Fransa’da katılımcılarının otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle "sarı yelek" (gilet jaunes) olarak adlandırılan eylemler 5 haftadır devam ediyor. Hükümet, eylemlerin ardından ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazottan alınan vergilerdeki artışla ilgili geri adım atmıştı.

Ancak eylemlerin odağı akaryakıt zamlarından yaşam standartlarındaki genel düşüşe odaklanmış ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetinin istifasına yönelik talepler dile getirilmeye başlanmıştı.

Eylemlerde, ülke genelinde 4 bine yakın kişi gözaltına alınmış, binden fazla kişi de yaralanmıştı.