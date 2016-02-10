Sarı saç mağduru öğretmen Van’a atandı

2014 yılındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) saç rengi sınav giriş belgesindeki fotoğrafından farklı olunca, başkasının yerine sınava girdiği şüphesiyle gözaltına alınan ve sınava giremeyen 26 yaşındaki Pelin Derya Çetinkaya, 2015 yılında tekrar girdiği sınavda aldığı puanla Van’a atandı.

Hürriyet’in haberine göre Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden 2012’de mezun olan Pelin Derya Çetinkaya, 2014 yılında yapılan KPSS’de daha önce girdiği sınavda sanal ortamda sisteme kaydedilen sarı saçlı haline benzemeyince, gözetmenlerin dikkatini çekti. Başkasının yerine sınava girdiğinden şüphelenilen Pelin Derya Çetinkaya, sınav sonunda çağrılan polis ekibi tarafından götürüldüğü karakolda sorgulandı, kimliğine el konuldu. Genç kız fotoğrafları çekilip, ifadesi alınarak serbest bırakıldı, ancak işlemler yapılırken aynı gün öğleden sonra öğretmen adaylarının gireceği ikinci oturuma kimliği olmadığı için giremedi.

Pelin Derya Çetinkaya hakkında sınava girdiği belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda Çetinkaya’nın kimlik ve belgelerinin sahte olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Bunun üzerine Çetinkaya, ÖSYM ve Hazine hakkında 350 bin liralık tazminat davası açtı.

1 yıl boyunca tekrar dershaneye giderek sınava hazırlanan Çetinkaya, bu sene ayrı sorunla karşılaşmamak için sanal ortamdaki sarı saçlı fotoğrafını değiştirmek istedi. Çetinkaya, ÖSYM merkezine başvurdu, ancak sistemdeki fotoğrafının 2017 yılında değiştirebileceğini öğrendi. Bunun üzerine saçlarını tekrar sarıya boyatan Pelin Derya Çetinkaya, nüfus cüzdanını da değiştirdi. Çetinkaya, geçen yıl sınava girdi ve sınav sırasında herhangi bir sorun yaşamadı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün düzenlenen törenle 30 bin öğretmen kadrosuna atama yapıldı. Pelin Derya Çetinkaya ise bu atamalarda 81.03 puanla 8’inci tercihi olan Van’ın Tuşba İlçesi’ndeki Alaköy Fatih Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne atandı. Atandığını görünce sevinçten ağladığını söyleyen Çetinkaya, "Sınava giremediğimde resmen çökmüştüm. Ama tekrar çalışarak iyi bir puan aldım" dedi.