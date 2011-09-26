-Sarı melekler şampiyon oldu İSTANBUL (A.A) - 25.09.2011 - Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı, Yunanistan'ın başkentinde düzenlenen Atina Turnuvası'nı namağlup şampiyon tamamladı. Fenerbahçe'nin yanı sıra Sırbistan'dan ZZK Partizan ile Yunan takımları Panathinaikos ve Athinaikos'un katıldığı ve 3 gün sürede turnuvada, sarı-lacivertli takım ilk olarak Panathinaikos'u 78-45 mağlup etti. Turnuvanın ikinci gününde ZZK Partizan karşısında 85-70 galip gelen Fenerbahçe, turnuvanın son gününde Athinaikos'u 72-64 yendi. Fenerbahçe'nin birinci olarak tamamladığı turnuvayı Athinaikos ikinci, ZZK Partizan üçüncü, Panathinaikos da dördüncü tamamladı.