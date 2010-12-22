Sarı melekler kupayı Lefter'e götürüyor

T24 - Fenerbahçe Acıbadem, 2010 Dünya Kulüplerarası Voleybol şampiyonası'nda namağlup şampiyonluğa yükseldi.Sarı melekler, kupayı ambulans uçakla Atina'dan getirilen ve İstanbul'da tedavisi süren Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'e götürecek.



Geçen sezon Türkiye'de iki kupa kazanarak Avrupa şampiyonası finalinden dönen Fenerbahçe Acıbadem, 'wild card'la yani özel davetle sonradan katıldığı Dünya Kulüplerarası Voleybol Şampiyonası'nda namağlup bir şekilde kupayı kucakladı.Katar'da yapılan şampiyonaya Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa'nın devleri katıldı. Sarı melekler, dün akşam (21 Aralık 2010) yapılan final maçında, grupta da yendiği Sollys Osasco'yu aynı şekilde set vermeden mağlup ederek kupayı kazandı.



Fenerbahçeli sporcuların kupayı,birkaç gün içinde yoğun bakımdan çıkması beklenen efsane futbolcu Lefter'e götürecekleri bildirildi.



Dünya Şampiyonluğu kupası sonrası, Fenerbahçeli sporculara tebrik mesajları yağdı.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, takımın sponsoru olan Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ı telefonla arayarak kutladı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da camiayı tebrik ettiği bir yazılı açıklama yaptı.CHP'den yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımımızın Katar'ın başkenti Doha'daki Al Garafa Spor Salonu'ndaki zorlu mücadelenin ilk setini 25-23, ikini setini 25-22, son setini de 25-17 kazanarak dünya şampiyonu olduğunu ve Türk voleybol tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğini büyük bir memnuniyetle öğrendim.



Dünya şampiyonasına 3-0'lık Osasco galibiyetiyle başlayıp, ikinci maçında Tayland ekibi Federbrau'yu 3-0'lık skorla geçen ve yarı final maçında Dominik Cumhuriyeti temsilcisi Mirador'u 3-0 mağlup ederek, set vermeden finale çıkan Fenerbahçe Acıbadem'in final maçını da 3-0 kazanarak adını voleybol tarihinin onurlu sayfasına yazdırdı ve hepimizi sevindirdi.

Fenerbahçe Acıbadem'in tarih yazan dünya şampiyonu kadrosunda yer alan 'Sarı Melekler' Sokolova, Osmokrovic, Fafoa, Eda, Skowronska, Nihan ile bu başarıda onlar kadar pay sahibi olan diğer takım arkadaşlarını, Bayan A Takım Teknik Direktörü Jose Roberto Lages Guimares 'Ze Roberto'yu, Fenerbahçe'nin Başkanı Aziz Yıldırım'dan malzemecisine kadar tüm Fenerbahçe camiasını kutluyor, sevgiler sunuyorum."

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de Fenerbahçeli voleybolcuları tebrik edenler arasındaydı.Şahin, bu kupanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten mesajında şunları kaydetti:

"Zorlu ve heyecanlı maçların ardından kazanılan bu tarihi başarı tüm milletimizi gururlandırmıştır. Dünya çapında kazanılan bu anlamlı başarının altında, azimli ve disiplinli çalışmanın yanı sıra sarı-lacivertli camianın takımlarına olan desteğinin büyük bir rolü olduğu kanaatindeyim.



Yine bu başarı, son yıllarda spor alanında dünyanın en önemli organizasyonlarını düzenleyen Türkiye'nin tanıtımına da çok önemli katkılarda bulunacaktır. Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı'nın bu başarısını kalıcı hale getireceğine yürekten inanıyorum. Dünya şampiyonluğunun kazanılmasında katkısı bulunan tüm kulüp yöneticilerini, teknik kadroyu ve sporcuları en içten dileklerimle kutluyor, selamlarımı iletiyorum."



Uluslararası voleybol hakemi Ümit Sokullu, Hürriyet için final maçını kaleme aldı.Sokullu'nun "Voleybol şovu" başlığıyla yayımlanan (22 Aralık 2010) yasızı şöyle:





Voleybol şovu





18 yıllık uluslararası hakemlik kariyerimi dün oynanan İran’ın Paykan ile Arjantin’in Bolivar takımları arasında oynanan Dünya Erkekler Kulüplerarası Voleybol Şampiyonası maçını yöneterek sonlandırdım. Bu karşılaşmadan sonra tribüne çıkıp, Fenerbahçe Acıbadem-Sollys Osasco maçını seyrettim ve izlenimlerimi aktarıyorum...

Mücadeleye her iki takım da beklenenin altında bir performansla ve gergin başladı. Zaman zaman servis karşılama ve geri alan savunmasında sıkıntı yaşayan takımımız, Chachkova’nın liderliği ve Eda’nın bloktaki etkinliği ile önce rakibini durdurdu, sonra da Skovroska ve Nati’nin akılcı hücumlarıyla sayı üreterek mutlu sona ulaşmasını bildi. Birinci seti başa baş bir oyunla 25-23 kazanan takımımız, Chachkova’nın iyi oyunuyla ikinci seti de 25-22 kendi lehine kazanmasını bildi.



Üçüncü setin başlangıcında yine manşet almakta zorlanan ve skor olarak geriye düşen Fenerbahçe Acıbadem, önce 10-10 beraberliği yakaladı, daha sonra da yıldızlarının gerçek performansını sahaya yansıtmasıyla büyük bir voleybol şovu yaptı. Brezilya’nın en iyi takımını adeta sahadan silerek seti 25-17 gibi açık bir farkla kazanan takımımız, maçı 3-0 kazanıp Türkiye’nin gururu oldu.



Tebrikler Fenerbahçe Acıbadem....







