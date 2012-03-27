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Spor

'Sarı melekler' duruşmaya girdi, kupa araçta kaldı

Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Universal Takımı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

27 Mart 2012 19:58

 

Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Universal Takımı'nın teknik heyet ve bazı oyuncuları, Şike davasında tutuklu yargılnan Aziz Yıldırım'a destek vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldiler.
 
Fenerbahçe Universal Takımı'nın beraberinde getirdikleri şampiyonluk kupası, gerekli izin verilmediği için adliyeye alınmazken, kupa araçta kaldı.
 
Önünde Aziz Yıldırım'ın fotoğrafının bulunduğu midibüs ile Çağlayan'daki adliyenin ana girişine gelen sarı-lacivertli ekipte, teknik direktör Ze Roberto, antrenör Kamil Söz, takım menajeri Violet Duca, oyunculardan Eda Erdem, Duygu Bal, Shashkova, Yeon Koung Kim, Fabiana, Nihan Güneyligil, Naz Aydemir ve İpek Sarıoğlu yer aldı.
 
Fenerbahçe Kulübü'nün voleyboldan şube sorumlusu Hakan Dinçay'ın adliyenin kapısında karşıladığı sarı-lacivertli ekip, adliyeye girişten sonra duruşma salonunun bulunduğu kata çıktı.

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