'Sarı Melekler' Avrupa Şampiyonu oldu

Fenerbahçe Universal, Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi ''Dörtlü Final'' organizasyonunun final maçında Fransa'nın RC Cannes takımını 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Fenerbahçe Universal, maçın başından sonuna kadar rakibinden üstün bir oyun sergileyerek rakibini 25-14, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez bu kupada mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz yıl da Vakıfbank Türk Telekom, bu kupada şampiyonluğa ulaşan takım olmuştu.

Haydar Aliyev Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe Universal, seyirci desteğini de arkasına alarak çok hızlı başladı. Rakibine üstünlüğünü kabul ettirmekte zorlanmayan sarı lacivertliler, arayı açmaya başladı ve ilk seti de 25-14’lük sonuçla rahat bir şekilde kazandı.

İlk seti zorlanmadan kazanan Fenerbahçe Universal, ikinci sete de çok hızlı girdi. İlk teknik molaya 8-6 önde giren sarı lacivertliler, üstünlüğünü korumayı başardı ve ikinci teknik molaya da 16-13 önde girdi. Fransız ekibinin arayı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Universal, seti 25-22 kazanarak setlerde durumu 2-0 yaptı ve büyük bir avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın üçüncü seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. RC Cannes'ın geri dönmesine izin vermeyen sarı lacivertliler, son bölüme de 19-15 üstün girdi. Oyun disiplininden kopmaya başlayan rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Universal, seti 25-20 maçı da 3-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Geçtiğimiz yıl Vakıfbank Türk Telekom, Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaşmayı başaran ilk Türk takımı olmuştu.

Taraftar yalnız bırakmadı

Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi ''Dörtlü Final'' organizasyonunda, Fransa'nın RC Cannes takımı ile final mücadelesine çıkan Fenerbahçe Universal'i, taraftarı dünkü yarı finalde olduğu gibi yine yalnız bırakmadı.

Haydar Aliyev Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona sporseverler fazla ilgi göstermezken, salona gelen taraftarların büyük bir çoğunluğu ilk günün ardından ikinci günde de Fenerbahçe taraftarı oldu.

Yaptıkları tezahüratlarla maç öncesi Fenerbahçe Universal'e destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, salonda çalınan Fenerbahçe marşlarına eşlik ettiler. Dünkü maçta olduğunu tribünlerdeki hakim sarı-lacivert renkler ve çalınan marşlar ile Fenerbahçe Universal, finali de kendi evindeymiş gibi yaşadı.

Duygu Bal doğum gününde final oynadı

Fenerbahçe Universal oyuncusu Duygu Bal, doğum gününde Şampiyonlar Ligi final mücadelesine çıktı.

Bugün 25 yaşına giren sarı-lacivertli oyuncuyu maç öncesinde taraftarlar tribüne çağırıp sevgi gösterilerinde bulunurken, ''İyi ki doğdun Duygu'' şeklinde tempo tuttular.

Taraftarlar tribüne ''Nice sarı-lacivert senelere, iyi ki doğdun Duygu Bal'' yazılı pankart astılar.