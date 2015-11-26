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Spor

Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne veda etti: Atletico Madrid 2 - 0 Galatasaray

Atletico Madrid'in golleri, 13. ve 65. dakikalarda Antonie Griezmen'den geldi

26 Kasım 2015 01:38

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Atletico Madrid'e konuk olan Galatasaray, Vicente Calderon’daki karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Atletico Madrid’in gollerini, 13. ve 65. dakikalarda Antonie Griezmen attı. 

Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme şansını yitirirken, son maçında Astana'ya yenilmezse UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Takımlar sahaya şu 11'lerle çıktı:

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Chedjou, Hakan, Denayer, Jem Paul, Bilal, Sneijder, Yasin, Podolski
Atletico Madrid: Oblak; Gámez, Godin, Giménez, Filipe, Gabi, Tiago, Koke, Carrasco, Griezmann, Fernando Torres

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