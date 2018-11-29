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Spor

Sarı Kanarya tur peşinde

Karşılaşma 20:55'de başlayacak

29 Kasım 2018 17:04

Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maçında bu akşam Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe bu akşam kazanırsa son karşılaşmalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyecek.

Karşılaşma Bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak ve 20:55'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Eljif, Barış, Valbuena, Frey

Dinamo Zagreb: Livakovic, Stojanovic, Cathrine, Dilaver, Leovac, Ademi, Gojak, Hajrovic, Olmo, Orsic, Gavranovic

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