Sarı Kanarya tur peşinde

Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maçında bu akşam Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe bu akşam kazanırsa son karşılaşmalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyecek.
Karşılaşma Bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak ve 20:55'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Eljif, Barış, Valbuena, Frey
Dinamo Zagreb: Livakovic, Stojanovic, Cathrine, Dilaver, Leovac, Ademi, Gojak, Hajrovic, Olmo, Orsic, Gavranovic