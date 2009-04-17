T24 LogoT24 Logo
Dünya

‘Sarı Gömlekliler’in lideri vuruldu

17 Nisan 2009 11:59

Tayland'da, geçen yıl Bangkok havaalanlarının kapanmasına neden olan protestocuların liderinin 2 kişi tarafından vurularak yaralandığı belirtildi.

Polis, Tayland'ın protesto hareketi "Sarı Gömlekliler"in yaratıcısı Sondhi Limthongkul'un, 2 kişinin aracına otomatik silahlarla ateş açması sonucu omzundan yaralandığını, bir kurşunun da kaşını sıyırarak geçtiğini kaydetti.

Bangkok'taki Vajira Hastanesinden bir doktor ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Limthongkul'un başından yaralandığını ve ameliyata alındığını söyledi.

"Sarı Gömlekliler" denilen hükümet yanlıları, geçen yıl başkentteki büyük havaalanlarında bir hafta boyunca yaptıkları işgal eylemleriyle sürgündeki eski Başbakan Taksin Şinavatra yanlısı hükümetin düşmesine neden olmuşlardı.

"Sarı Gömlekliler", ülkedeki son protesto dalgasına katılmamıştı.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24