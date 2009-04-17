‘Sarı Gömlekliler’in lideri vuruldu

Tayland'da, geçen yıl Bangkok havaalanlarının kapanmasına neden olan protestocuların liderinin 2 kişi tarafından vurularak yaralandığı belirtildi.



Polis, Tayland'ın protesto hareketi "Sarı Gömlekliler"in yaratıcısı Sondhi Limthongkul'un, 2 kişinin aracına otomatik silahlarla ateş açması sonucu omzundan yaralandığını, bir kurşunun da kaşını sıyırarak geçtiğini kaydetti.



Bangkok'taki Vajira Hastanesinden bir doktor ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Limthongkul'un başından yaralandığını ve ameliyata alındığını söyledi.



"Sarı Gömlekliler" denilen hükümet yanlıları, geçen yıl başkentteki büyük havaalanlarında bir hafta boyunca yaptıkları işgal eylemleriyle sürgündeki eski Başbakan Taksin Şinavatra yanlısı hükümetin düşmesine neden olmuşlardı.



"Sarı Gömlekliler", ülkedeki son protesto dalgasına katılmamıştı.



(AA)

