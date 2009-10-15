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'Sarı Gelin' sahaya inemedi

Bursaspor taraftar grubu Teksas tarafından söyleneceği duyurulan Sarı Gelin türküsü, stadda duyulamadı.

15 Ekim 2009 03:00

Türkiye ile Ermenistan arasında oynanan maçta, Bursaspor taraftar grubu Teksas tarafından söyleneceği duyurulan Sarı Gelin türküsü, Atatürk Stadı'nda duyulamadı. Maçtan izlenimleri, stadda bulunan Mete Çubukçu aktardı...

Türkiye - Ermenistan maçı öncesi, karşılaşmadan çok tribünlerde ne olacağı konuşuluyordu.

Bu bakımdan FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu ve Emniyet alarma geçmişti.

Bursaspor taraftar grubu Teksas'ın, daha önce üzerinde çalıştığı ve stadda söyleyeceği duyurulan Sarı Gelin türküsüne, tıpkı Azerbaycan bayrakları gibi izin verilmedi. Tribünlere, politik çağrışım yapacak tezahüratlara-eylemlere yer verilmemesi telkininin yapıldığı ifade edildi.

Maç öncesi tüm taraftarlar didik didik arandı. Azeri t-shirt'leri giyen kişilerden bunları çıkarmaları istenirken, bazı seyircilerin çıplak kaldığı görüldü.

Stada sokulmak istenen Azerbaycan bayraklarına el konurken, Ermenistan ulusal marşının çalındığı esnada ıslık sesleri duyuldu ancak amigoların buna engel olma çabaları gözlerden kaçmadı.

Bir kısmı Ermenistan'tandan bir kısmı da İstanbul'dan gelen birkaç yüz Ermenistan seyircisi staddaki yerini aldı.

Kimsenin birbirine müdahale etmediği, tatsız bir olayın yaşanmadığı, maçın olumlu bir havada geçtiği ifade edilebilir.

Protokol tribününden yansıyanlara gelince; iki Cumhurbaşkanı maça aynı arabada geldiler, birlikte şeref tribününe çıkıp, alkışladılar. Türkiye'nin gollerinde Sarkisyan, Gül'ün elini sıkarak tebrik etti.

Maç öncesi 'iddialı değiliz' diyen iki lider, devre arasında verilen resepsiyonda da sohbet ettiler. Karşılaşma sonunda ise yine el sallayarak staddan ayrıldılar.

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