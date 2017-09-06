T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sarı Fırtına'dan çocuklara sürpriz

    iSTANBUL, (DHA) KADIKÖY Moda Parkı'ndaki halı sahada futbol tutkunu minikler, günün her saatinde top koşturuyor

06 Eylül 2017 20:19

 

 

iSTANBUL, (DHA) KADIKÖY Moda Parkı\'ndaki halı sahada futbol tutkunu minikler, günün her saatinde top koşturuyor. Bayramın üçüncü günü akşamı halı sahada top oynayan çocuklar, hoş bir sürprizle karşılaştı. Bir zamanlar yeşil sahaların  \'Sarı Fırtına\' lakaplı efsane futbolcusu olan Metin Tekin, futbol oynayan çocukları görünce soluğu sahada aldı. Hemen tek kale maç organizasyonu yapıldı, çocuklar Metin Tekin\'in ayağından topu almak için çaba harcadı. Tek kale maçta çocuklar karşısında zor anlar yaşasa da maçı bitiren gol Metin Tekin\'in ayağından geldi.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA KADIKÖY Moda ParkıBayramınBirFırtınaMetin TekinHemenTekFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24