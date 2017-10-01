'Sarı Fırtına' lakaplı İsmail Balaban Arnavutköy Yağlı Güreşleri şampiyonu oldu

İSTANBUL, (DHA) -ARNAVUTKÖY Belediyesi tarafından bu yıl 7\'ncisi düzenlenen Geleneksel Arnavutköy Belediyesi Yağlı Güreşleri, kıran kırana süren bir mücadele ile sona erdi. Er meydanına çıkarak başpehlivanları bir bir yere seren 656’ıncı tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Şampiyonu Antalyalı başpehlivan İsmail Balaban güreş müsabakalarının şampiyonu oldu.

Hacımaşlı’da düzenlenen \'7’nci Geleneksel Arnavutköy Belediyesi Yağlı Güreşleri\'ne Türkiye’nin dört bir yanından gelen pehlivanlar katıldı. Yağlı güreşlerde 13 boyda 300\'ün üzerinde sporcunun kol bağlayarak kıyasıya mücadele ettiği müsabakalara Arnavutköy halkı yoğun ilgi gösterdi.Sabah saatlerinde küçük ve orta boy güreşçilerin 9 kategoride yarıştığı müsabakalarda son olarak er meydanına çıkan 44 başpehlivan, kıyasıya mücadele etti. Başpehlivanlık mücadeleleri kadar büyük orta ve baş altı mücadeleleri de çok sert ve çekişmeli geçti. Yarışlarda zaman zaman tartışma ve itirazlar olsa da, ata sporu yağlı güreş centilmenlik çerçevesinde devam etti. Güreş müsabakasını 656’ıncı tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Şampiyonu \'Sarı Fırtına\' lakaplı başpehlivan İsmail Balaban kazanarak altın kemerin sahibi oldu.

BAŞPEHLİVAN İSMAİL BALABAN OLDU

Güreş müsabakasında Recep Kara, İsmail Balaban, Abdullah Güngör, Şaban Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Mustafa Kemal Karaboğa ve Kırkpınar\'ın birçok tanınmış ismi kıspet giydi. Saatlerce süren çekişmelerin sonunda finalist olarak er meydanında Ordu’dan gelen Abdullah Güngör ve Antalya’dan gelen İsmail Balaban kaldı. Davetlilerin ilgiyle takip ettiği son güreşi Sarı Fırtına lakaplı İsmail Balabankazandı. Şampiyon Balaban\'ın altın kemerini Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı taktı. Başaltı finalinde birinciliği Mustafa Yenisancak göğüslerken, Büyük Orta birinciliğini ise İsmail Çırak aldı.

Etkinliğe, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, Arnavutköy Güreş Ağası Selçuk Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müsabakalar sırasında Kırkpınar’dan gelen 20 kişilik davul-zurna ekibi ise güreşin tarihi kültürünün yaşatılmasına katkı sağladı.Geç saatlere kadar devam eden güreş müsabakaları vatandaşlardan tam not aldı.Güreş müsabakalarının sonuçlanmasının ardından Arnavutköy Belediye Başkanı Baltacı, Muharrem ayı vesilesiyle vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti.

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