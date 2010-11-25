Sarı Deniz'den sıcak gelişme: Savunma Bakanı istifa etti

T24

Bakan'ın, Kuzey Kore saldırısına verilen karşılıkla ilgili eleştiriler üzerine istifa ettiği bildirildi. Güney Kore Devlet Başkanı Li Myung-bak'ın, bakanın istifasını kabul ettiği açıklandı.Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Li'nin, adadaki asker sayısını artırma sözü verdiği de kaydedildi.Kuzey Kore'nin tartışmalı deniz sınırı yakınındaki bir adaya önceki gün düzenlediği topçu saldırısında 2'si sivil, 4 Güney Koreli ölmüştü.