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Dünya

Sarı Deniz'den sıcak gelişme: Savunma Bakanı istifa etti

Güney Kore Savunma Bakanı Kim Tae-young istifa etti.

25 Kasım 2010 02:00

T24 - Güney Kore Savunma Bakanı Kim Tae-young, Kuzey Kore'nin, Güney'e ait bir adaya saldırısının ardından istifa etti.

Güney Kore Savunma Bakanı istifa ettiBakan'ın, Kuzey Kore saldırısına verilen karşılıkla ilgili eleştiriler üzerine istifa ettiği bildirildi. Güney Kore Devlet Başkanı Li Myung-bak'ın, bakanın istifasını kabul ettiği açıklandı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Li'nin, adadaki asker sayısını artırma sözü verdiği de kaydedildi.

Kuzey Kore'nin tartışmalı deniz sınırı yakınındaki bir adaya önceki gün düzenlediği topçu saldırısında 2'si sivil, 4 Güney Koreli ölmüştü.


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