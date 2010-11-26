Sarı Deniz'de toplar yeniden ateşlendi!

T24 - ABD'nin uçak gemisi ve Güney Kore ile yapılacak tatbikata Kuzey Kore'den yanıt geldi: "ABD ve Güney Kore ikilisinin 'tetiğe basma sevdası' yüzünden, Kore Yarımadası savaşın eşiğine sürüklenecek." Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından ismi gizli tutulmak koşuluyla açıklamada bulunan bir yetkili, adadan 2 kez top sesi geldiğini ve askeri yetkililerin olayın ayrıntılarını belirlemeye çalıştığını söyledi.



Kuzey Kore'nin top ateşiyle başlayan ve Güney'in de yanıt vermesiyle ısınan Sarı Deniz'de tansiyon yükseliyor. ABD'nin bölgeye tatbikat için uçak gemisi göndermesi Kuzey Kore'yi kızdırdı.



Poyngyang rejimi, 28 Kasım Pazar günü yapılacak olan ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatın yarımadayı savaşın eşiğine getireceği konusunda uyardı.



Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA tarafından duyurulan mesajda, "ABD ve Güney Kore ikilisinin 'tetiğe basma sevdası' yüzünden, Kore Yarımadası savaşın eşiğine sürüklenecek" ifadeleri yer aldı.



Kore yarımadasında, Salı günü Güney ve Kuzey Kore arasında karşılıklı ateş açılmasıyla patlak veren gerginliğin ardından ABD ve Güney Kore olayın geliştiği bölgede 28 Kasım Pazar günü ortak askeri tatbikat yapma kararı almıştı.



Tatbikata, ABD'nin nükleer uçak gemisi USS George Washington da katılacak.

